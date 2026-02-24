El Telebingo Chubutense llega al 120° aniversario de Esquel con el show de Q’Lokura y grandes premios

Se pondrán en juego más de 6 millones de pesos en efectivo y dos vehículos 0 kilómetro.

En el marco de los festejos por el 120° aniversario de la ciudad de Esquel, el Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, realizará este martes 24 de febrero una nueva edición del Telebingo Chubutense en el Estadio Municipal de Esquel, con importantes premios y el show en vivo de Q’Lokura, la banda cuartetera del momento.

El evento formará parte de las celebraciones oficiales de la ciudad y convocará a vecinos y visitantes de toda la región a compartir una noche de música, entretenimiento y grandes premios.

En esta edición, el Telebingo pondrá en juego más de 6 millones de pesos en efectivo distribuidos entre las tres primeras rondas. En la cuarta ronda, el premio mayor será un automóvil 0 kilómetro, mientras que la tradicional Bolilla 39 entregará otro automóvil 0 kilómetro, generando gran expectativa entre los participantes.

El cierre de la noche estará a cargo de Q’Lokura, quienes brindarán un show en vivo para coronar los festejos del aniversario de la ciudad cordillerana.

Valores de ingreso

* Cartón simple: $15.000 (ingresa 1 persona)

* Cartón triple: $30.000 (ingresan 3 personas)

* Ingreso sin cartón: $20.000

Además, desde el Instituto de Asistencia Social se destacó especialmente que gracias al cobro de las entradas y a la compra de cartones, más de 30 instituciones de la ciudad de Esquel serán beneficiadas con equipamiento y bienes de acción social.

De esta manera, cada participación no solo permite acceder a premios y disfrutar del espectáculo, sino que también se traduce directamente en acompañamiento concreto para escuelas, clubes, asociaciones y entidades intermedias de la localidad.

El Telebingo Chubutense vuelve así a cumplir su doble objetivo: generar entretenimiento y, al mismo tiempo, transformar los recursos en acciones sociales que fortalecen a la comunidad.