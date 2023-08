Elon Musk anunció que eliminará la opción de bloquear usuarios en Twitter: “No tiene sentido”

El dueño de la plataforma mantendrá la función solamente en los mensajes directos y sugirió utilizar el botón de silenciar en su lugar.

Elon Musk lanzó la bomba este mediodía: tiene pensado eliminar la opción de bloquear cuentas en X (Twitter) porque, según él, la función no tiene sentido.

“Bloquear va a ser eliminado como una característica, excepto para mensajes directos”, publicó el magnate tecnológico en su red social, dejando a todos los usuarios sorprendidos.

En sus términos y condiciones, Twitter define el bloqueo como una función que te ayuda a controlar las interacciones con otras cuentas dentro de la plataforma. Esta opción permite a los usuarios restringir cuentas específicas para que no puedan ponerse en contacto con ellos, ver sus tuits (o posteos) y seguirlos.

Esta sencilla, pero importante herramienta, es vital en situaciones de amenazas o acoso. Sin embargo, Musk expresó que no tiene razón para seguir existiendo y sugirió que los usuarios de la red social pueden utilizar la función de silenciar en su lugar.

Silenciar vs. bloquear

El botón de silenciar de la red social simplemente no muestras las publicaciones de una cuenta para que dejen de aparecer en la cronología (timeline) en ninguna de las dos pestañas (Para ti y Seguidos), sin dejar de seguirla ni bloquearla, mientras que bloquear impide que una cuenta vea tus tuits (publicaciones) públicos y no puede interactuar con ellos.

La diferencia fundamental es que cuando se silencia una cuentas, la otra persona puede seguir respondiendo las publicaciones públicas. Con la nueva medida que Musk piensa implementar, la única manera de evitar que otra persona vea los posteos y que no pueda responder ni tener contacto sería la activación del famoso “candadito”, que hace que la cuenta se vuelva privada y solo pueda verla e interactuar con ella quienes son seguidores y están autorizados por el titular.