Elon Musk lanzaría su propio celular si Apple y Google bloquean a Twitter

El nuevo dueño de la red social dijo que Tesla fabricaría un teléfono; no es tanto un anuncio como un alarde de poder.

Elon Musk dijo que Tesla podría lanzar su propio smartphone. ¿Por qué una compañía dedicada a los automóviles fabricaría un celular? No es tanto un anuncio como un alarde de poder: la declaración del empresario llega tras los rumores que refirieron a la posibilidad de que Apple y Google, dueños de las dos principales tiendas de aplicaciones móviles, bloqueen a Twitter por los cambios que el magnate comenzó a implementar desde su llegada a esa compañía.

“Si Apple y Google eliminan Twitter de sus tiendas de aplicaciones, Elon Musk debería producir su propio teléfono inteligente”, dijo en un hilo de tuits Liz Wheeler, una presentadora de podcasts.

La creadora de contenido agregó que mucha gente “felizmente abandonaría el iPhone y los Android, que son sesgados y fisgones”, y concluyó que si Musk es capaz de construir cohetes para viajar a Marte, fabricar un celular sería una tontería para él.

El magnate de 51 años, que en muchas ocasiones responde tuits de otros usuarios sin importar cuán famosos o ignotos sean, replicó los comentarios de Wheeler y dijo que su propuesta es una opción que no descarta. “Espero no llegar a eso, pero si no hay alternativa haré un teléfono”, escribió Musk.

Anteriormente, el empresario había hecho referencia a la posibilidad de fabricar un teléfono con la marca Tesla, el Model Pi, como una solución basada en conectividad satelital.

La semana pasada nos enteramos que Phil Schiller, un alto ejecutivo en Apple, cerró su cuenta en Twitter. Aquel no fue un anuncio explícito de un pleito entre las compañías, aunque despertó un sinfín de especulaciones. ¿Por qué un hombre fuete en la firma de la manzana mordida se marchó de la red social? ¿Acaso fue un tiro por elevación, que más pronto que tarde inaugurará una batalla?

En ese marco, aparecieron los rumores. Apple, dueño de la App Store, y Google, amo y señor de Google Play, podrían eliminar a Twitter de sus catálogos. El eje de eventual conflicto es el ánimo de Musk de convertir a la red social en un ámbito de libre expresión. En rigor, el multimillonario ya permitió el regreso del antes bloqueado Donald Trump y recientemente planteó un indulto para todas las cuentas suspendidas.

Tal como nota el sitio Interesting Engineering, tanto Apple como Google contemplan la eliminación de apps que contengan discursos de odio, incitación a la violencia o intimidación. Naturalmente, Musk no procura que Twitter sea una plataforma para esos contenidos, aunque su defensa de la libre expresión podría chocar contra la moderación.

El naciente conflicto entre Twitter y Apple tiene otro detonante: Musk dijo que la comisión que retiene la compañía de Cupertino es demasiado alta, un reclamo que coincide con los que realizó históricamente el desarrollador del juego Fortnite: Battle Royale, Epic Games, que condujeron a un histórico juicio en la industria tecnológica.

Cabe recordar que las tiendas de apps, tanto la de Apple como la de Google, cobran comisiones a los dueños de las herramientas en función de sus ganancias. Si bien en los últimos años se han reducido (en algunos casos, en buena medida por las presiones de Epic) esa práctica sigue en pie.

Los dueños de las tiendas dicen que el peaje es necesario para mantener sus plataformas y que es un precio justo por la visibilidad que éstas ofrecen; mientras que muchos developers señalan que la comisión es abusiva.