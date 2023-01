En el comienzo de la semana el dólar blue frenó su escalada

El paralelo cerró a $383 y la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 98% y es de 105% frente al dólar mayorista.

El dólar blue frenó su escalada y operó a $379 para la compra y $383 para la venta, tres pesos por debajo del viernes último.

En la apertura de la jornada financiera el paralelo arrancó en alza, pero con el correr de las horas comenzó a bajar. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 98% y es de 105% frente al dólar mayorista.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) terminó la rueda con ventas por unos US$ 28 millones para atender las necesidades del mercado.

El viernes último, a raíz de las pocas liquidaciones del mercado exportador, el BCRA se vio obligado a vender U$S 26 millones para atender la demanda en el mercado cambiario. La autoridad monetaria vendió la semana pasada casi U$S 211 millones, por lo cual registró un saldo negativo en enero de U$S 76 millones.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) registró un incremento de 0,3%, a $371,60; mientras que el MEP subió 0,9%, a $356,77, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, el dólar oficial operó a $184,75 para la compra y $192,75 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista cotizó a $384,50.