En los últimos dos años en Argentina cerraron 22 mil empresas

Son datos oficiales que revelan que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 desaparecieron 21.938 empleadores registrados.

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) detalla que, en noviembre de 2023 el sistema contabilizaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores, mientras que al cumplirse dos años del Gobierno de Javier Milei el número descendió significativamente a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

Como consecuencia de esta baja, se conoció que la pérdida neta fue de 21.938 unidades productivas (nombre que reciben las empresas) y 290.602 puestos laborales formales.

En cuanto a los números del informe, se conoció que los sectores más afectados corresponden al comercio, la industria y la construcción, aunque se destaca que el porcentaje numérico de empresas se mantiene en la misma proporción que años anteriores, ya que son las empresas jóvenes (34% de los cierres correspondió a firmas con menos de tres años) las más vulnerables a la situación.