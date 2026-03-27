Epuyén: El agua en Arroyo Las Minas no es apta para consumo humano

Vecinos denuncian falta de provisión tras incendios y advierten riesgo sanitario.

Vecinos del paraje Arroyo Las Minas, en Epuyén, expresaron preocupación ante la confirmación de que el agua disponible no es apta para consumo humano, según análisis realizados por el Departamento Zonal de Salud Ambiental del Hospital de Esquel. La situación fue difundida a través de mensajes comunitarios.

Los pobladores aseguran que el Municipio de Epuyén no está garantizando la provisión de agua potable, pese a que las familias del sector fueron arrasadas por los incendios recientes y dependen completamente del abastecimiento externo para cubrir necesidades básicas.

La comunidad denuncia que esta falta de respuesta institucional pone en riesgo la salud y la vida de quienes residen allí. En las próximas horas esperan definiciones oficiales y soluciones inmediatas ante una emergencia que consideran “evitable” con intervención rápida de las autoridades.

Fuente: Radio Asamblea.