Epuyén se prepara para la Vigilia del 117° aniversario

La Municipalidad invita a vecinos y visitantes a participar de una noche con shows artísticos, música en vivo y actividades culturales.

La Municipalidad de Epuyén informó que se realizará la Vigilia por el 117° aniversario de la localidad, un evento pensado para disfrutar en comunidad y celebrar la identidad local.

La actividad se desarrollará el domingo 31 de agosto a partir de las 21:00 horas en el Gimnasio Municipal de Epuyén y contará con diversas propuestas culturales:

. Shows artísticos

. Bandas en vivo

. Exposición de artistas plásticos

Desde el municipio invitaron a los vecinos a asistir con amigos y familiares, y disfrutar de una noche inolvidable llena de música, arte y celebración comunitaria.

La entrada es libre y gratuita, y el evento busca fortalecer los lazos entre la comunidad y destacar la riqueza cultural de Epuyén.