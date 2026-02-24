Epuyén suma un guardaparque para cuidar Puerto Bonito

La Municipalidad incorporó a Elvio Haedo al equipo del Parque Municipal Puerto Bonito para fortalecer conservación y atención a visitantes.

La Municipalidad de Epuyén informó la incorporación del guardaparque Elvio Haedo, quien se suma al equipo de trabajo del Parque Municipal Puerto Bonito con el objetivo de reforzar las tareas de cuidado, conservación y acompañamiento a quienes visitan el predio.

Desde el Ejecutivo local destacaron que la llegada del nuevo integrante permitirá fortalecer la presencia en territorio y profundizar las acciones vinculadas a la protección ambiental, en un espacio natural que recibe vecinos y turistas durante todo el año.

Con esta incorporación, el municipio renovó su compromiso con la preservación del patrimonio natural de Epuyén, reafirmando el trabajo sostenido en favor del ambiente y la experiencia segura y responsable de cada visitante.