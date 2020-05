Esquel | La UOCRA advierte que hay 4.000 desocupados y reclamó empleo en obras públicas

El secretario general de UOCRA Esquel, manifestó que el registro que vienen llevando adelante ya alcanza los 4.000 desocupados como consecuencia de la crisis económica y la cuarentena por la pandemia.

El secretario general de UOCRA Esquel Agustín Conturso, Señaló “Estamos muy preocupados por esta situación ya que el horizonte que vemos no parece que se fuera a revertir sino más bien tiende a empeorar”, advirtió y exigió crear empleos con obras públicas. y recordó que antes de la pandemia por el coronavirus, la situación no era mejor en la construcción, “ya que veníamos de una crisis de hace varios años, con poca ocupación en el sector, y está más que claro que no hubo una gran actividad de la obra pública en estos últimos años, pero ahora se suma esta crisis producida por la situación sanitaria que para nuestro sector es muy dura ya que si no hay obras en el ámbito público y la parte privada esta parada, el obrero de la construcción no tiene donde trabajar”.

Conturso manifestó a El Chubut que las obras que hoy se están ejecutando en Esquel “no están ocupando la cantidad de obreros que se había anunciado; son obras millonarias, pero se están haciendo con poca gente. Esto se lo estamos planteando al Municipio porque creemos que se podría dar lugar a más trabajadores”.

Agregó que la obra del nuevo aeropuerto de Esquel generó mucha expectativa “pero la realidad es que hoy ocupa a 25 obreros, algunos venidos de afuera que son especializados en armado de hierros, pero muy poca mano de obra local, para una inversión de más de mil millones de pesos. Se habló de que esta obra iba a generar mucha ocupación, pero hasta ahora esto no ocurrió”.

Indicó que, en el caso de esta obra, se reiniciará este lunes 4 de mayo los trabajos, “a los obreros se le adeudaban algunos salarios, ahora se depositaron unos 20 millones de pesos a la empresa y con eso saldaron parte de la deuda. La obra estuvo parada algo más de un mes por el protocolo del coronavirus, pero hay acuerdo para que los trabajadores retomen las tareas este lunes mas allá de la deuda salarial”.

Señaló que “esta obra debería tener mínimo unos 80 trabajadores ocupados, blanqueados como corresponde, pero solo hay 25 obreros incluyendo 8 personas que vinieron de Buenos Aires”.

RUTA 40 Y DESAGÜES

Comentó el dirigente de la Uocra Esquel que lo mismo sucede con la obra de la Ruta 40 “donde la empresa no generó una gran ocupación y en estos momentos ya comenzó con los despidos adelantándose a la veda invernal cuando ésta aún no fue decretada. También vemos que no hay un gran ritmo de obra, el avance es poco significativo y podría cambiar si se vuelca más recurso, se ocupa más gente y maquinaria” apuntó.

De la misma forma se refirió Conturso a la obra de desagües pluviales con poca ocupación y el nuevo gimnasio del Barrio Badén, “una obra que ahora está parada. A su vez pavimento no se está haciendo y menos planes de vivienda. No solo es Esquel sino toda la región en donde hay una crisis muy fuerte en el sector de la construcción, por eso la tasa de desocupados creció”.

Expresó que en invierno la situación estará más complicada “y por este motivo desde la Uocra comenzamos a realizar esta olla solidaria para ayudar a los compañeros y sus familias con un plato de comida, pero esperamos que las autoridades nos brinden algún tipo de asistencia para paliar un poco esta crisis que viven los trabajadores de la construcción”.