Establecen nuevos criterios para otorgar pensiones no contributivas por invalidez

Busca asegurar un trato justo para quienes se encuentran en situación de incapacidad y necesitan solicitar pensiones no contributivas.

Mediante el decreto 187/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial, se establece un nuevo método para el otorgamiento de las pensiones no contributivas por invalidez (PNC).

Se trata de un nuevo baremo (parámetro médico) que establece nuevas categorías que van desde «dictamen siempre favorable» hasta «sin incapacidad».

Con los nuevos criterios para acceder a una pensión no contributiva por invalidez será necesario:

-Certificado médico oficial que debe detallar la patología y el grado de incapacidad, suscripto por un profesional médico de un establecimiento sanitario oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad

-Resumen de historia clínica que incluya información detallada y actualizada sobre la patología y tratamientos realizados

-Estudios complementarios que respalden el diagnóstico

El grado de incapacidad necesario para acceder al beneficio seguirá siendo del 76%, además de no tener ingresos que superen el salario mínimo ninguno de los integrantes del hogar donde vive la persona con discapacidad.