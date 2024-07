Estafa con WhatsApp y Tik Tok

Conocé cuál es la nueva modalidad para robarle dinero a las personas mediante las redes sociales y cómo evitarlo.

Una nueva modalidad de estafa cicula en la Argentina a través de WhatsApp y Telegram, donde se aprovecha la popularidad de TikTok.

Los estafadores usurpan la identidad de empresas reconocidas o crean falsas promesas de ganancias fáciles y logran captar la atención de las víctimas, a las cuales les ofrecen dinero por realizar interacciones en la red social TikTok.

Especialistas en ciberseguridad de la empresa ESET advirtieron que esta estafa inicia con un mensaje de WhatsApp proveniente de un número telefónico de la India, escrito en español, el cual se presenta como miembro de la empresa “WPP”. Este intento busca confundir a la víctima y que lo asocie con WhatsApp.

Luego, se le ofrece un trabajo sencillo: dar “likes” en TikTok a cambio de una suma de dinero. Inicialmente, se realiza un pago de prueba de 3000 pesos argentinos, para ganarse la confianza del sujeto a estafar y hacerle creer que el trabajo es legítimo.

Una vez que la víctima realizó la tarea inicial y envió la captura de pantalla correspondiente, se le solicita que se comunique con una “recepcionista” a través de Telegram para proceder al pago. Se le proporciona un enlace para unirse a un canal de Telegram, donde se publican diariamente nuevas tareas y supuestos montos acumulados. Sin embargo, después de esta primera transacción, cualquier pago adicional desaparece y deja a la víctima sin recibir más dinero.

El siguiente paso en la estafa involucra un depósito en garantía que la víctima debe realizar para recibir la suma acumulada. Tras realizar la transferencia, los estafadores bloquean a la víctima y desaparecen el grupo de Telegram.

Según los especialistas en ciberseguridad de ESET, aunque la suma perdida pueda parecer pequeña, el volumen de personas que caen en la trampa es considerable. Durante la investigación, se observó que más de 20 personas se unían al grupo de tareas por día, lo que implica una ganancia constante para los estafadores.

Cómo evitar esta nueva estafa, según los especialistas en ciberseguridad

Desconfiar de ofertas laborales sospechosas: no fiarse de propuestas de trabajo que prometen dinero fácil, especialmente si provienen de números desconocidos o ubicaciones remotas.

Verificar la fuente: antes de interactuar o proporcionar información, investigar si la empresa que ofrece el trabajo es legítima. Consultar su sitio web oficial y canales de contacto reconocidos.

No realizar pagos adelantados: desconfiar de cualquier solicitud de depósito en garantía o cualquier otro tipo de pago previo para recibir un supuesto salario o recompensa.

Utilizar aplicaciones y plataformas seguras: comunicarse a través de plataformas verificadas y evitar unirse a grupos de Telegram o cualquier otro servicio a través de enlaces sospechoso.

No compartas información personal: evitar proporcionar datos personales, financieros o capturas de pantalla a fuentes no verificadas.

Reporta actividades sospechosas: si sospechas de una estafa, reportalo a las autoridades correspondientes y a la plataforma desde donde recibiste el mensaje (WhatsApp, Telegram, etc.).