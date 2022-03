Extorsión a Tamara Báez: perdió el celular y la amenazan con filtrar contenido íntimo

La novia de L-Gante teme por la difusión de imágenes privadas que estaban guardadas en la memoria de su teléfono.

El abogado de Tamara Báez contó que, tras la pérdida de su celular, le exigen dinero a cambio de no publicar chats de contenido íntimo en redes sociales.

Según Alejandro Cipolla, la novia de L-Gante teme por la difusión de imágenes privadas que estaban guardadas en la memoria de su teléfono.

«La amenazan con subir conversaciones privadas. Aparte se estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI», afirmó el letrado.

Y añadió: «Están difundiendo archivos de fuerzas de seguridad donde surgen datos privados».

«Tamara tiene miedo por la filtración, ya que muchas personas pueden robar su identidad para cometer cualquier tipo de acto», sostuvo Cipolla.

Hace unos días ya difundieron una foto donde se ve a Báez en su época de adolescente.

Tras recibir comentarios sobre su cambio en la apariencia, Tamara hizo un descargo: «16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora».

En Facebook, explicó: «Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas».