Fabiana Vázquez: “Tenemos que trabajar para llevar al Congreso lo que Chubut necesita”

La precandidata a legisladora en segundo término, Fabiana Vázquez, comentó sobre el trabajo que están realizando en distintos puntos de la provincia y, actualmente, en Comodoro Rivadavia.

«Ha sido muy lindo, con respaldo y adhesión muy importante. Primero, trabajamos acompañando la candidatura de Nacho Torres y Matías Taccetta. La campaña nuestra empezó el 1 de agosto. Es muy corta, son 12 días a full. Desde que comenzamos, recorrimos el Valle, Rawson donde tuve una reunión con más de 150 personas. Después hicimos toda la Comarca, donde tuvimos un encuentro en el que estuvo Jorge Ávila con todos los intendentes electos y los que no llegaron a ser electos, pero tuvieron buen desempeño. Estoy con todo el respaldo de ellos», expresó la actual concejal de Esquel.

En cuanto a las actividades realizadas, Vázquez dio a conocer: «Ayer llegué a Comodoro y antes estuve en Gobernador Costa y casi hasta Río Senguer. Íbamos entregando boletas y hablando con distintos referentes. En Comodoro tuvimos una reunión en el comité radical con una amplia cantidad de afiliados, recibiendo todo su apoyo. Hoy terminamos una reunión con el intendente de Rada Tilly, la intendenta electa y la diputada Aguilera que renueva su banca. Ahora tenemos otras reuniones en Comodoro».

Además, se refirió en particular a Comodoro Rivadavia, donde Juan Pablo Luque le sacó una importante diferencia a Torres el domingo 30. «Es la ciudad más importante de la provincia y uno trata de estar trabajando muy fuerte. En mi caso, no me conocen tanto como a Ávila. La verdad que la recepción ha sido excelente. Mañana salimos otra vez al Valle y después a Puerto Madryn. Esa es la gira, calculo que voy a estar llegando a Esquel el viernes. Gracias al gran equipo que está trabajando allá y estuvo trabajando con la campaña de Taccetta ellos siguen para llegar al domingo y tener un muy buen resultado en nuestra ciudad», aseguró.

Por otra parte, Vázquez recordó que irán en la misma boleta que los precandidatos a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. «Acompañamos y vamos adentro de las dos listas. Después del domingo, ya tendremos a uno de ellos para octubre. Convoco a que vayan a votar porque es una forma democrática de manifestar lo que quiere la ciudadanía, que es apostar al cambio. Tratar de revertir la situación que estamos atravesando en el país y la provincia y es la forma para que los vecinos puedan expresarse, más allá de que sea una PASO», indicó.

«Es lógico que cada sector vaya o tenga preferencias. Nosotros vamos a trabajar para los dos y, llegado el momento, en el cuarto oscuro veremos qué vamos a votar. La responsabilidad nuestra es trabajar para las dos boletas y defenderlas», agregó la edil esquelense.

Asimismo, Vázquez remarcó la importancia de tener un representante de la Unión Cívica Radical y de la cordillera chubutense. «Es muy importante volver a tener una banca de la UCR en el Congreso Nacional. Sobre todo, que sea alguien de la Cordillera. Me toca a mí, pero si hubiera otro nombre se trabajaría de la misma manera. Voy a tener un gran respaldo de Esquel y de la Cordillera. Más allá del nombre, tenemos que visualizar que vamos a tener la representación que necesitamos los chubutenses en el congreso de la Nación. Tenemos que trabajar mucho para elegir lo mejor y llevar al Congreso lo que Chubut necesita. Después del 13 de agosto, nos vamos a instalar en Comodoro para empezar a conocer. Yo puedo hablar de los cordilleranos, pero lo nuestro es a nivel general de toda la provincia. Hay que defender los proyectos y el presupuesto provincial dentro del nacional», expresó.

A su vez, la precandidata a diputada nacional habló de la situación política a nivel nacional e invitó a la gente a votar. «La gente tiene que votar para buscar el cambio. Nosotros, Juntos por el Cambio, vamos a poder lograr lo que estamos anhelando todos los argentinos. Los dirigentes actuales que están gobernando no tienen la responsabilidad, ni han tenido la seriedad para darle a los vecinos lo que necesitan. La situación país es desastrosa y es por la mala dirigencia y malos funcionarios que nos tocan. Uno de los precandidatos a presidente es el que nos está llevando a la situación del país, totalmente quebrado», puntualizó.

En cuanto su rol, en caso de ganar, como futura Diputada, Vázquez manifestó: «Puedo darle a mi provincia, mi trabajo y la mejor representación que tenemos que tener y defender los intereses de los chubutenses. Sobre todo, la responsabilidad que me va tocar. Si se da, lo voy a hacer con la mayor seriedad posible para que esto cambie».

Por último, la concejal de Esquel comentó acerca de las expectativas y los resultados del próximo domingo: «Las expectativas son todas. Como lo fue a nivel provincial, local y en las distintas localidades que se ganó. Va a pasar lo mismo a nivel nacional. Estamos trabajando muy fuerte para eso y creo que el domingo vamos a ganar dentro de las PASO. Para octubre, vamos a ser gobierno nacional y eso va a ayudar a estar alineados. Cada localidad y cada lugar va a tener como corresponde y no como está ahora Chubut y Esquel, que está anegado por no pertenecer al mismo partido político. Eso está muy mal y no corresponde. Cundo llegas y gobernás, gobernás para todos por igual pero con el peronismo siempre nos ha pasado eso», concluyó.