Filmaron a una mujer en Comodoro tirando basura en la vía pública y ahora deberá pagar una multa

El hecho fue visibilizado mediante redes sociales y contó con la intervención de la Subsecretaría de Ambiente.

A partir de la denuncia que salió publicada en las redes sociales, en donde se observa a una mujer que baja de una camioneta gran cantidad de bolsas de residuos para tirarlas en la vía pública y es alertada por vecinos -haciendo caso omiso al aviso- se dio intervención al área de la Guardia ambiental de la Subsecretaría.

Nicolás Coluccio, Subsecretario de Ambiente, “se constataron en el lugar y a partir de las imágenes del vídeo se pudo identificar al dueño del vehículo, se apersonaron en la vivienda y se labraron las actas correspondientes de infracción y de constatación”.

Al respecto, Coluccio valoró, “el video sirve para demostrar la contravención, la mujer pidió disculpas y se apersonó de inmediato en el lugar para retirar los residuos que había depositado en la vía pública”, señaló.

Ante este tipo de situaciones, precisó, “la grabación ayudó mucho como para poder identificar quién fue la persona que tiró el residuo y poder labrar las actuaciones correspondientes para que subsane la situación”.

El acta de infracción se eleva al Juzgado de Faltas, y desde allí sale la infracción punitaria correspondiente. En ese sentido, el funcionario explicó que “la idea como Subsecretaría no es llegar a una sanción, sino generar conciencia de que estas cuestiones no se pueden hacer, no sólo por el impacto ambiental, sino porque todos queremos vivir en una ciudad más limpia”.

Y continuó, “si la señora pudo llegar a este lugar, podría llegar hasta la planta o llamar a la gente de Urbana para que le retire los residuos”, añadió.

“Le pedimos a los vecinos que vean este tipo de accionar, si pueden sacar una foto de la patente, porque eso nos ayuda mucho. No entren en conflicto con el vecino que está tirando, sino sáquenle una foto de la patente y eso nos ayuda a nosotros a poder llevar adelante el proceso que tenemos que iniciar”, solicitó a la comunidad.

«La conciencia y el ambiente sano lo hacemos entre todos y justamente nosotros estamos para controlar eso y sancionar aquellas actividades que están fuera de la norma», concluyó.