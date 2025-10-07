Fred Machado rompió el silencio y negó vínculos narcos

El empresario aeronáutico argentino, también apuntó contra Espert por haberlo negado tras recibir su apoyo económico.



El empresario aeronáutico asegura que fue usado para tapar una red que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional

“No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, dice Fred Machado. Su voz suena entre la bronca y el cansancio. Asegura que lo convirtieron en “radiactivo” y que fue usado para encubrir una trama más grande.

Empresario aeronáutico con trayectoria en Estados Unidos y Centroamérica, afirma que lo vincularon injustamente a operaciones ilegales. “Yo movía mi plata por Aircraft Guaranty, como cualquiera que compra un avión en EE.UU. si es extranjero. Pero me usaron para armar una historia”, sostiene.

Uno de los capítulos más delicados de su relato es su relación con José Luis Espert. “Lo ayudé cuando empezaba, le presté un avión y lo contraté por unos 200 mil dólares. No fue nada oculto. El error fue que después me negó. Si hubiera dicho la verdad, nadie lo habría crucificado.”

Machado niega haber financiado campañas ni haber tenido vínculos con el narcotráfico. “Me pintaron como un personaje que no existe. Me equivoqué, sí, pero no soy un delincuente”, insiste.

Recuerda que en Guatemala impulsó un emprendimiento llamado Argentina Los Alpes, que —según afirma— daba trabajo a más de 15 mil personas. “Allá no hay Estado. Yo les di laburo y me destruyeron igual.”

Dice que fue presionado por agentes estadounidenses para incriminar a terceros: “Esto fue una tortura. Estuve cinco meses así. Eran siete u ocho inversores, no dos mil. Hice mal uso de fondos, pero no cometí delitos.”

El caso lo dejó aislado y decepcionado. “No me defendió nadie. Todos me soltaron la mano”, resume. Y cita a Maradona para cerrar su historia:

“Me cortaron las piernas. Me convirtieron en radiactivo.”