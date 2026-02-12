Graves incidentes y detenidos frente al Congreso

Manifestantes arrojaron bombas Molotov; hubo demorados y policías heridos durante el debate por la reforma laboral.



Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas Molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma. Por los incidentes hubo 20 detenidos y 40 demorados, según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a la Agencia Noticias Argentinas.

Todos fueron puestos a disposición de la Unidad flagrancia Este, donde la fiscal Malena Mercuriari avaló las detenciones.

Del mismo modo, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos uniformados lastimados fueron por traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes.

El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Molotov

Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.

En las imágenes pudo observarse a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.

Fuente: Agencia NA