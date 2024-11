Guillermo Francos cuestionó a Mauricio Macri

El jefe de Gabinete habló sobre la relación del Gobierno con el ex presidente y titular del PRO.



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por sus críticas a la gestión, las que calificó de injustas, y habló de los planes del Gobierno para Aerolíneas Argentinas.

“Es un ex presidente que apoya las líneas generales del Gobierno y a veces critica la gestión, sobre todo a nosotros, los que tenemos la responsabilidad de gestionar. Creo que lo hace injustamente”, planteó en declaraciones a La Nación +.

En otro pasaje de la entrevista, el titular de ministros se mostró conforme con la confrontación de la administración libertaria con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al cuestionar los resultados fiscales de sus gestiones.

“Es interesante analizar el tema de la deuda, (el expresidente Martín) Guzmán hacía una referencia al FMI y le adjudican a Macri los 45 mil millones del fondo, pero no dicen qué deuda dejó cada Gobierno”, sostuvo.

En la misma línea, precisó: “El peronismo durante la gestión del kirchnerismo, desde el 2003 hasta el 2023, sacando el período de Macri, creció la deuda pública en 300 mil millones de dólares”.

“Durante el gobierno de Alberto Fernández el déficit fiscal fue de 30 mil millones”, puntualizó, y agregó: “Como tenía déficit tenían que emitir para que no subiera tanto la inflación, se licuaban los pesos, se los dejaba en los bancos y se les pagaba una tasa. Los bancos preferían prestarle al Estado y no había crédito para el sector privado. Hoy el Estado no toma un peso, no toma dinero, no tiene déficit y no emite”.

Asimismo, Francos admitió que el Poder Ejecutivo “sabe que mucha gente no está bien, no llega a fin de mes”, pero destacó las políticas económicas que se tomaron desde diciembre hasta entonces. “Antes la gente veía que la inflación iba creciendo todos los meses. Vivíamos en una escalada de precios y salarios que nos llevaba a un desastre. Esto generaba en la gente una inquietud, que hoy no la tiene”, subrayó.

El futuro de Aerolíneas Argentinas

Por otra parte, el jefe de Gabinete hizo referencia a la situación de Aerolíneas Argentinas y anticipó que “quiere que la empresa se privatice”.

“Lo que el Gobierno no acepta es tener que subsidiar una empresa que perdió 700 millones de dólares y que este año va a terminar perdiendo. No parece justo que la mayoría de los argentinos, el 98% que no vuelan, subsidien al 2% que vuelan y a los trabajadores de la empresa”, cuestionó.

Francos anticipó además que durante la reunión de hoy con los gremios aeronáuticos, el mandatario instruyó a los funcionarios para avanzar en la modificación de los “privilegios” contemplados en los convenios colectivos de trabajo. “Que se eliminen”, sentenció.

“Ojalá prime el sentido común, el Gobierno está firme en su posición, el Presidente no da pasos atrás”, concluyó el titular de ministros.

NA