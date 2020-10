Habló Claudio, el hombre que se volvió viral por su parecido con el “Chavo del 8”

Phil Claudio González es oriundo de Moreno y este fin de semana se volvió viral en las redes por una foto que se publicó en las redes por su extremo parecido con el actor Roberto Gómez Bolaños, protagonista del «Chavo del ocho».

«Hay un parecido y nada más, lo tomó con humor pero no me dejo ridiculizar. Tengo cero pulgas y al que me jode lo voy a buscar, es así. Soy de la vieja escuela en donde todo lo arreglamos mano a mano», dijo el hombre a PrimiciasYa.com

Claudio que tiene bares, es manager de algunas bandas y tiene su propio grupo musical, aseguró: «Tengo muy buen sentido del humor pero la ridiculez no», por los memes que se volvieron tan masivos.

Claudio se divirtió al principio con la comparación pero ya asegura que el tema lo está molestando. «Están publicando cosas que no son, me vinculan a la muerte de un amigo León que murió electrocutado en una zapada. Dicen que la organice yo, que era el manager. Me afectan estas cosas que me acusan de cosas que no existen. Si no desmienten ya advertí que iniciaré acciones legales», advirtió sobre los rumores que comenzaron a sonar a partir de su inesperada popularidad.

Pero, sobre todas las cosas indicó que lo que más le afecta es tener el teléfono «estallado». «No puedo entrar a las redes sociales ni publicar nada porque hay 3 o 4 mil comentarios. Ni miro lo que comentan, pero en ese sentido, que no tengo prácticamente intimidad», contó sobre su boom.

Pero, entre otras complicaciones de su repentina fama, está el problema de que afecta a su labor: «Trabajo con el teléfono, vendo merchandansing por las redes, y no las puedo utilizar porque me llegan dos millones de mensajes y me joden».