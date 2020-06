Igon volvió a pedir la cabeza de Massoni “es un personaje que le hace mucho daño al Gobierno”

Duras críticas del diputado nacional del Frente de Todos.

El diputado nacional por Chubut, Santiago Igon (Frente de Todos), salió a cuestionar severamente algunas cuestiones del Gobierno provincial, en ese sentido se despachó con el ministro de Seguridad, al que ya había criticado en varias oportunidades por su desempeño: “Massoni es un personaje que le hace mucho daño al Gobierno. Yo le pedí públicamente su renuncia a Massoni cuando detuvo a Santiago Goodman. Hubo muchos abusos institucionales”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni es un personaje que le hace mucho daño al Gobierno y a la misma Provincia”, dijo Igon, que también evaluó que “hay funcionarios que están desgastados”.

Igon insistió con Massoni: “Pedí públicamente su renuncia el año pasado cuando detuvo al sindicalista Santiago Goodman. Hubo muchos abusos institucionales”.

Sobre la relación con Arcioni dijo que “tuve muchas diferencias con el gobernador pero eso no implica que uno no pueda trabajar en favor de la Provincia, me parece que es la construcción de algo distinto. Pero falta el compromiso de Mariano Arcioni”, se quejó el diputado nacional.

“Me parece que Arcioni hace mucho tiempo debería haber diseñado una política económica y financiera para la provincia. El hecho de no tener previsibilidad hace daño”.

Escuchá la palabra de Santiago Igon.

Audio: 100.1 Comodoro