Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero

El fiscal federal Fernando Domínguez promovió una investigación penal contra el legislador que el domingo bajó su candidatura en la lista de La Libertad Avanza.

En el día de hoy se conoció que la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición a Estados Unidos del empresario Federico «Fred» Machado, la persona con quien se vincula a José Luis Espert.

Así lo confirmaron fuentes judiciales y ahora la decisión es del Poder Ejecutivo.

En un fallo unánime, el máximo tribunal desestimó los últimos recursos presentados por la defensa y dio luz verde para que se concrete el traslado, en una causa que tiene fuertes derivaciones políticas en Argentina.

Machado, quien vivió largo tiempo en Chubut, es investigado por vínculos con el narcotráfico, confesó haber financiado parte de la campaña presidencial de José Luis Espert y haberlo contratado como consultor en un proyecto minero.

Según indicó el diario La Nación la imputación al legislador fue confirmada luego de la denuncia presentada por el candidato peronista Juan Grabois por un cobro de 200 mil dólares que recibió en 2020 por parte de Federico “Fred” Machado, el empresario juzgado por delitos vinculados al narcotráfico, la asociación ilícita, el lavado de activo y fraude electrónico.