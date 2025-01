Incendio en Nahuelpan: Taccetta esperará el fallo de la Justicia

El intendente de Esquel no decidirá sobre Quilaqueo hasta que concluya la investigación judicial.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se reunió con la familia Quilaqueo para escuchar sus versiones sobre los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando un incendio se desató en el territorio de la Comunidad Nahuelpan.

La familia, que difundió un comunicado en el que rechazó la información publicada por diversos medios, incluida una declaración del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aclaró que el incendio fue un accidente y no un acto intencional.

En su declaración, la familia Quilaqueo rechazó las acusaciones de usurpación, señalando que el fuego comenzó dentro de su territorio, un terreno habitado por la comunidad desde 1907. La familia destacó que el incendio fue controlado gracias a la rápida intervención de brigadistas, agradeciendo públicamente su colaboración.

Además, subrayaron que Héctor Quilaqueo, uno de los afectados por las quemaduras, intentó apagar el fuego por su cuenta, poniendo en riesgo su vida. Actualmente, se encuentra internado en terapia intensiva con graves quemaduras en su cuerpo.

Por su parte, Taccetta detalló que el municipio no tomará decisiones hasta que la Justicia se expida sobre el caso. Aunque se había planteado la posibilidad de separar a Héctor Quilaqueo de su puesto como empleado municipal, el intendente garantizó que no se tomarán medidas apresuradas. “Hasta tanto la justicia no determine lo sucedido, no tomaremos ninguna decisión”, afirmó Taccetta.

Taccetta agregó que, aunque inicialmente se denunció que el incendio podría haber sido intencional, siguen considerando que se trató de un accidente doméstico.

Sobre las declaraciones del gobernador Ignacio Torres, que había sugerido separar a Quilaqueo de su cargo, el intendente afirmó que “no podemos tomar decisiones apresuradas” y que se está a la espera de la resolución judicial. Además, recalcó que la Justicia está actuando de oficio en la investigación.

El intendente también mencionó que, hasta el momento, no hay avances significativos en la investigación.