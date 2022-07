Conflicto con el influencer que sacó ventaja de un error en una aerolínea y compró pasajes a Qatar a 150 pesos

El Chapu Martínez denunció en su Instagram el ofrecimiento que recibió.



El influencer Chapu Martínez suma más de un millón de followers en su cuenta de Instagram y se hizo famoso antes del Mundial de Rusia 2018 por su video viral en el que decía: «Traeme la Copa Messi, traeme la co». Aun así, en los últimos días se encontró en una compleja situación tras haber comprado cuatro pasajes para ir al Mundial de Qatar a 150 pesos. Luego de que se viralizara la compra, comenzó un proceso legal con la aerolínea que lo llevó a hacer un descargo este miércoles en redes sociales.

El origen de conflicto fue que el Chapu pudo sacar ventaja de un error en la web de la agencia de viajes Edreams por la cual varios usuarios obtuvieron tickets aéreos a precios irrisorios. Por ejemplo, nueve pesos a Madrid. Tras la compra relató: «A nosotros nos llegó la confirmación de la empresa, por la aplicación, por los chats, también del vuelo, por la aerolínea, hasta la tarjeta de embarque. En el homebanking tenemos el débito hecho por la empresa».

Sin embargo, en un diálogo con C5N contó cómo se complicó todo: «Después llegó la cancelación de la empresa». Pero claro, ahora se viene una situación judicial de la cual ya hay antecedentes de fallos a favor de los usuarios. «Nosotros, cuando nos llegan los boarding pass, reservamos el hotel, nos salió un millón de pesos», explicó Chapu.

Es por eso que a través de sus historias de Instagram, este miércoles continuó el relato y puntualizó: «Nos hicieron un ofrecimiento para callarnos la boca. Nos están ofreciendo plata para que ellos queden bien parados y esto no va a ser así. El ofrecimiento es porque están confirmado que nos hicieron una estafa».

Para tener una dimensión del beneficio económico de los usuarios gracias al error de la web Edreams, Aerolíneas Argentinas había puesto a la venta sus vuelos especiales a Qatar a un costo de 1.594.217 pesos por persona.

La aerolínea asegura no tener empresas en Argentina y el Chapu aseguró estar asesorado por el abogado mediático Fernando Burlando. «Nos ofrecieron en dinero un pasaje a Qatar. Básicamente que yo vaya a Qatar. El sueño que nosotros tenemos es ir con mis tres amigos y por eso no me voy a callar la boca. No fuimos los únicos cuatro que sacamos boletos y pasajes, durante un mes la gente hacía compras a estos precios y luego cambiaban el valor», exclamó.

Para cerrar el video remarcó que seguirá reclamando por el caso y que junto con su abogado habrían iniciado una demanda a la empresa aérea acompañada de una medida cautelar. Su objetivo es que la aerolínea reconozca que realizó una estafa, les de una recompensa proporcional a lo ocurrido y no sólo el monto equivalente a un pasaje.