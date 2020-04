Japón | El Gobierno prepara un plan para que sus pilotos puedan responder ante ovnis

Luego de que el Pentágono publicara de manera oficial tres videos que muestran objetos voladores no identificados, el Gobierno nipón asegura que sus pilotos contarán con un protocolo para poder actuar ante los ovnis.

El Ministerio de Defensa de Japón aseguró este martes que elaborará un plana para que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa puedan responder ante un objeto volador no identificado.

Kono Taro, ministro de Defensa del país asiático, sostuvo en rueda de prensa que no cree en los ovnis, aclarando que sus militares nunca han detectado ninguno. Sin embargo, indicó que su país estará preparado para dicho escenario.

El anuncio llegó luego de que el Pentágono publicara de manera oficial tres videos de corta duración con objetos voladores no identificados grabados por pilotos militares y que fueron revelados por The Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una compañía fundada por el ex vocalista de Blink-182, Tom DeLonge.

En relación a esto, el funcionario nipón indicó que desconoce los motivos por los que Estados Unidos publicó las imágenes y el análisis que hicieron sobre ellas.