Javier Milei presenta el Presupuesto 2025: “Venimos a ponerle un cepo al Estado”

El Presidente comenzó a desarrollar su discurso a fin de exponer cuáles serán los principales parámetros del proyecto.

En medio de un férreo operativo de seguridad, la Cámara de Diputados recibió al presidente Javier Milei, quien presenta el proyecto de Presupuesto 2025.

A las 21 el mandatario comenzó a desarrollar su discurso a fin de exponer cuáles serán los principales parámetros de esa ley de gastos y recursos con la mirada puesta en alcanzar el déficit cero.

«Hoy estamos aquí para presentar un proyecto del Presupuesto Nacional que va a cambiar la historia de nuestro país, después de años en donde la clase política ha puesto cepos a la libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado», señaló Milei en el inicio de su presentación.

«Este proyecto de presupuesto que estamos poniendo aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra en la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado», explicó.

«Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de hoy, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país y de la tasa de interés y en consecuencia el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia», remarcó.

Las razones por las que Milei presentó el Presupuesto 2025

​»Por dos razones estoy acá y no el ministro de Economía. Soy el primer presidente economista de la Argentina y estoy orgulloso de eso. La segunda es porque vengo a presentar un proyecto diametralmente distinto al de otros. El más radical de nuestra historia. Estamos aquí hoy por que el Presupuesto es la ley de leyes, la hoja de ruta de nuestra prioridades como gestión» indicó el jefe de Estado.

​El déficit cero será «la piedra basal»​

«La piedra basal de este presupuesto es la primera verdad de la macroeconomía, una verdad que durante muchos años ha sido relegada en Argentina: el déficit cero», manifestó Milei.

«Cuando los gobiernos quieren gastar compulsivamente, la única persona de pagar la cuenta es pedir plata prestada o pedirla en el Banco Central (BCRA). Esa es la metodología histórica de nuestra gestión política. No quieren dejar de gastar, crean déficit y luego toman deuda. Y como no hacen el ajuste necesario, caen en default. Eso lleva a la fuga de capitales… Los dólares escasean. Por eso tratan de sacárselos al sector privado o establecen controles. La emisión del dinero termina generando inflación», afirmó.

Y sentenció: «Nota al píe: la inflación es siempre un fenómeno monetario».

«Este será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default en toda la historia de la Argentina»

«Los políticos se acostumbraron a usar plata pública para ayudar a sus amigos y demás. Gastan el dinero de otros en otros. Hoy, algo que tiene que quedar claro, es que no hay nada más empobrecedor para el común de los argentinos que el déficit fiscal. Y no hay nada que beneficie más a los políticos. Hoy tiene que quedar claro de una vez y para siempre que no hay nada más empobrecedor para los argentinos que el déficit fiscal».

Milei anticipó que vetará cualquier proyecto que atente con el equilibrio fiscal

«Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Hacemos esto porque no vamos a ser cómplices en estafar al pueblo argentino para tener una medida populista. Sólo discutiremos el aumento de un gasto cuando venga con una explicación de qué partida reducir para cubrirlo», dijo.

La defensa de Milei a su gestión

«Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta; es sanear el balance del BCRA y desactivar la bomba de deuda que heredamos; es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos y sin haber abandonado a los sectores más vulnerables de la sociedad», enumeró.

«Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años con 37 diputados y 6 senadores, motivo por el cual agradezco mucho a aquellos que nos han acompañado en todas estas acciones de leyes es echar a los 31 mil ‘ñoquis’ que hemos echado en estos primeros nueve meses; es aprobar la boleta única de papel, una bandera de aquellos que hablan de transparencia, pero que poco han hecho por ella», continuó.

Y enfatizó: «Gestionar es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza; es haber eliminado los piquetes y llevar más de cuatro meses sin cortes en las calles del AMBA o haber reducido el 75% de los homicidios en Rosario».