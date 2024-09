Jonatan Viale reconoció que el video del gas pimienta a la nena de diez años que difundió era falso

El periodista reprodujo un video en el cual se ve a una civil lanzar gas pimienta, pero luego se comprobó que era falso.

Voy a mostrar la secuencia de la operación que se le desarmó a @JonatanViale , cuya crueldad no tiene límites e intentó instalar que no era la policía la que reprimió a una nena de 10 años que terminó con los ojos llenos de gas pimienta Así empezó: pic.twitter.com/lLGYE3fVzt — ari lijalad (@arilijalad) September 13, 2024

En un segmento del programa, Viale presentó un video que mostraba a una persona vestida de naranja lanzando lo que él afirmó era gas pimienta, y aseguró con rotundidad que no había sido la policía, sino «una civil», la responsable de lo sucedido.

Así fueron sus afirmaciones:

«En un canal (por C5N) están mostrando todo el tiempo una nena de diez años llorando porque alguien le tiró gas pimienta… ¿viste a la nena de diez años, no?, bueno, ¿podemos ver esa imagen ahora?, te voy a contar la verdad de lo que pasó ahí ¿dale? Voy contando la verdad, pone las imágenes si queres en forma de paño y le hablamos arriba», comenzó diciendo Viale.

«Esa nenita de diez años que terminó con los ojos todos colorados porque había recibido gas pimienta, la gente de la Izquierda y del Kirchnerismo decía que había sido la policía, que le tiraron a la nena, que ¡como le iban a tirar a una nena de diez años!, que ¡qué barbaridad!, ¡qué locura!, bueno, resulta ¿sabes cuál es la verdad de la historia?… No había sido la policía», aseguró temerariamente, y con certeza plena un Viale envalentonado.

«Le tiraron… Se lo tiró una mujer, una civil, vestida de naranja y nosotros tenemos el video para mostrar, vestida de naranja, le tiró gas pimienta, ahí está (mostrando en el video lo dice) mirá, se acerca ¡pum!, viste la pimienta ¿ tremendo? ¿fuerte no? ¿y entonces? ¿y entonces cómo es la cosa? Por eso digo, cuidado!», alertó el hijo de Mauro.

El video fue presentado como la prueba concluyente de su versión, pero pronto se reveló que el material era falso.

Al día siguiente, tras la presión pública y la investigación de varios medios, Viale se vio obligado a retractarse y admitir que el video había sido incorrecto.

Sin embargo, lo más grave del episodio no fue solo la difusión del material erróneo, sino la insistencia con la que tanto él como sus compañeros, en especial Wiñazki, trataron de vincular a la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires con los disturbios.

Wiñazki, sin pruebas, afirmó que los responsables de los incidentes eran personas pertenecientes a dicho organismo, que supuestamente se habían disfrazado de personal médico o de asistencia para generar caos durante la protesta.

Nicolás Wiñazki aseguró: «Hay organismos de derechos humanos que está detectado que se vistieron de naranja como si fueran operarios o médicos del SAME, no sé como decirlo, y son de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires», fueron sus palabras, a las que Diego Sehinkman necesitó reforzar repreguntando: «¿Qué, vos decís que estan disfrazados?, muy grave, muy grave, si es así. Vamos de vuelta. ¿vos decís que gente de la comisión de la memoria bonaerense estaba vestida con mameluco, con traje de SAME O de asistencia medica entendí bien?», a lo que Nicolás Wiñazki respondió: «Si, si».

Estas afirmaciones, que se comprobaron que también eran falsas, nunca fueron corregidas ni desmentidas por el periodista, lo que muestra una clara intención de desinformar y atacar a una institución vinculada al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El diálogo entre los periodistas fue impactante, ya que en cuestión de minutos construyeron una narrativa completamente falsa.