Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard: Kate Moss negó que el actor la haya tirado por las escaleras

Amber Heard había declarado que la modelo sufrió violencia por parte del actor cuando estaban en pareja, entre 1994 y 1998.

Durante el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, que comenzó el 11 de abril, la modelo británica Kate Moss, exnovia del actor, desmintió las informaciones – mencionadas en informes citados por la actriz durante su testimonio- de que él una vez la tiró por las escaleras.

«Nunca me empujó, ni me pateó, ni me tiró por las escaleras», dijo la modelo, que declaró como testigo a favor de Depp por videoconferencia desde Londres.

Moss, de 48 años, afirmó que tuvo una relación romántica con Depp entre 1994 y 1998.

Le preguntaron también por un incidente ocurrido durante unas vacaciones de la pareja en Jamaica.

«Había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y lastimé mi espalda», explicó Moss.

Y agregó: «Grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él vino corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y pidió atención médica».

El testimonio de la modelo duró sólo tres minutos y los abogados de Heard no quisieron interrogarla.