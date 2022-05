La Ciudad anunció que tiene 75% del territorio con videovigilancia

En tono electoral, Rodríguez Larreta se dirigió a los «vecinos que están desahuciados por la inseguridad» y pidió que «no pierdan la esperanza, porque se puede».

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que la Ciudad cuenta con una cobertura del 75% de su territorio con videovigilancia y afirmó que «es un ejemplo para todo el país».

«La tecnología es una gran aliada para combatir el delito. Las cámaras permiten que la Policía pueda tener ojos y mirar toda la Ciudad y también generan un efecto disuasivo», sostuvo el referente del PRO.

En declaraciones a la prensa, el mandatario de la Ciudad señaló que con esta cobertura del 75% se cumplió una de las metas que se había fijado al comienzo del mandato en 2019 y recordó que en ese año había un 54% de alcance del sistema de cámaras de vigilancia.

«Ésto es un ejemplo para todo el país», afirmó Rodríguez Larreta, quien se dirigió a los «vecinos que están desahuciados por la inseguridad».

«No pierdan la esperanza, porque se puede. Se necesita un plan, mucha firmeza y decisión política», remarcó, en clave electoral.

Por su parte, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, indicó que «cumplir con la palabra en la Argentina no es moneda corriente y en la gestión marca la diferencia» e instó a la Nación y la Provincia «a trabajar en equipo, dejar de lado las tensiones políticas».

En tanto, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, destacó que con el sistema de videovigilancia los jueces y fiscales tiene «pruebas contundentes para meter a los delincuentes presos».

«La seguridad es innegociable: aunque nos quiten los fondos, no nos dejen importar las Taser, aunque no reciban los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, aunque un juez amigo nos interrumpa el uso del sistema de reconocimiento facial, no vamos a aflojar», concluyó.