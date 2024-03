La ex de Exequiel Palacios vendió reliquias de Qatar 2022 para pagar su departamento

Yésica Frías, ex esposa de Exequiel Palacios, vendió la camiseta de la Selección argentina y la medalla de campeón del mundo de Qatar 2022 del futbolista, luego de la disputa financiera por el divorcio.



Frías, quien se separó en medio de un escándalo, puso en venta las reliquias del ex futbolista de River y compartió en sus historias de Instagram fotos de los compradores.

Según su explicación, tomó la tajante determinación para pagar una deuda de un inmueble en Tigre: «El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania».

Ante este panorama, Frías aseguró que vendería las reliquias que guardó el jugador en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y en medio de las especulaciones sobre la veracidad de sus dichos, finalmente, se conoció que había vendió la medalla y la camiseta argentina del tucumano.

En sus historias de Instagram, compartió una foto junto al hombre que compró la casaca de la Selección. «El comprador de la primera camiseta, una cuota menos», escribió.

Pasada la medianoche, y tras la primera historia, subió una foto del comprador de la medalla de campeón del mundo en Qatar 2022: «Con el amigo @alexistroncoso95 y @yesifrias, gracias por la atención amiga, ojalá sirva la venta».

La ex pareja de Palacios contó que, ante esta situación, tomó una decisión límite: «Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él».

Además, en una declaración que llamó la atención, insinuó tener información impactante sobre la Selección argentina: «A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije».

Palacios y Frías se separaron en medio de un escándalo luego de haberse casado casi en secreto en julio de 2021. Hace ya algunos meses la empresaria decidió hacer público el final de la pareja, como también una serie de graves acusaciones contra su ya ex marido.