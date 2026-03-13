La fábrica de termos Lumilagro apagó sus hornos tras 83 años

La histórica empresa argentina Lumilagro dejó de fabricar ampollas de vidrio en su planta tras una fuerte caída de ventas.



Desde 1941, la empresa Lumilagro se dedicó a fabricar termos con sello argentino. En los últimos dos años, todo cambió y tras una caída de ventas del 50% dieron un giro en su negocio. En los últimos dos años, desvincularon a 170 trabajadores. Comenzó a fabricar en China, se reinventó.

Lumilagro es una empresa creada por cuatro familias, hoy conducida por la cuarta generación de los Nadler y los Suranyi. El fundador fue Eugenio Suranyi, tío bisabuelo de Martín Nadler, quien conduce los destinos como director ejecutivo y dueño. Supo ser la única fábrica de termos de vidrio de América.

Las pasaron todas, pero nunca imaginaron que en 2024 iban a tener que apagar los hornos donde hacían los termos de vidrio, ahora traen las ampollas de vidrio de India y Vietnam y los termos de acero los fabrican en China.

Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro, contó que «hemos pasado malos momentos, en 1999 fue muy grave, nos salvó la crisis del 2001 que devaluó y el tipo de cambio hizo que todas las industrias sean muy competitivas. Desde el 2002 hasta el 2013 fue una muy buena época, en 2012 batimos récord de ventas de termos de vidrio, que era nuestro producto estrella. En 2005 aparecieron los termos de acero trucho de China con tóxicos prohibidos. En 2015 llegó el termo extranjero, hasta ese momento el termo de acero era 4 veces más caro que el de vidrio y la gente no lo aceptaba. Al llegar como aspiracional, nos ayudó a que la gente aceptara los precios».

En 2013, Lumilagro supo tener 300 empleados directos más 50 indirectos. «En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario, fue un proceso dolorosísimo. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos. Todos veían la situación, había bajado mucho el volumen demandado. Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa», explicó Nadler a IProfesional.