Acumuló 33,6% en los últimos doce meses.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de agosto fue de 1,9%. De está manera, acumuló 33,6% en los últimos doce meses y 19,5% en lo que va del año.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en

Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

En tanto, la categoría con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).