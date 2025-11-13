La inflación de octubre fue de 2,3%

Acumuló 31,3% en los últimos doce meses.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de octubre fue de 2,3%. De está manera, acumuló 31,3% en los últimos doce meses y 24,8% en lo que va del año.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

En tanto, la categoría con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

Por su parte, a nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).