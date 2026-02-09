La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero y marcó la mayor alza en 10 meses

El IPC porteño viene acelerándose todos los meses desde septiembre del 2025.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.

La inflación en territorio porteño subió en enero 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%), continuando la tendencia de aceleración que viene exhibiendo el IPC desde septiembre pasado, cuando retomó la senda de las cifras superiores al 2%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que se ubique en torno al 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumo característicos de las vacaciones como el Transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).

El alza por divisiones

Recreación y cultura: 7,4%

Restaurantes y hoteles: 5,3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%

Seguros y servicios financieros: 4,0%

Transporte: 3,7%

El dato porteño se da a conocer en la previa del índice nacional, que está envuelto en polémica por la decisión gubernamental de postergar la actualización prevista para el comienzo de 2026, lo que terminó derivando en la salida de Marco Lavagna del INDEC.

En contraste con el organismo estadístico nacional, el IDECBA ya tiene la formula actualizada al medir la inflación sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.