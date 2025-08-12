La Justicia ordenó el decomiso de bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares

El Tribunal Oral Federal N° 4 lo dispuso y ordenó además la subasta de los inmuebles registrados a nombre del empresario y de su hijo, Martín.

El Tribunal Oral Federal N° 4 inició el decomiso de propiedades y activos pertenecientes a Lázaro Báez y su hijo, Martín Báez, en el marco de la causa conocida como la «Ruta del dinero K». Entre los bienes registrados por la Justicia, que forman parte del patrimonio personal y empresarial de los acusados, figuran 440 inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el exterior.

Una tasación realizada en noviembre de 2017 estimó que ese patrimonio alcanzaba un valor total de 3.058.871.300 pesos, equivalentes a 205.134.525 dólares según el tipo de cambio vigente en ese momento.

El objetivo de estas medidas es recuperar el dinero blanqueado a través de delitos de corrupción vinculados a la obra pública, probados durante el juicio, y hacer efectivas las multas fijadas en las condenas. Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, fue sentenciado a 15 años de prisión.

Con la firma del juez Néstor Costabel, el TOF N° 4 dispuso el decomiso de U$s 54.872.866,69, correspondientes al lavado de activos cometido entre 2010 y 2013. Además, impuso a Báez padre una multa equivalente al triple de ese monto, mientras que Martín Báez deberá abonar una sanción de siete veces la suma que lavó.

Por otros delitos comprobados, el tribunal ordenó el decomiso adicional de 5 millones de dólares y 4.174.697 pesos, montos que deberán actualizarse por inflación.

La medida también abarca activos en el exterior. En Suiza, se solicitó la transferencia de U$D 907.202 depositados en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limited en el Banco Lombard Odier. En Bahamas, se reclamó la repatriación de €2.981.646,12 de la cuenta 590201 y de €1.009.391,16 de la cuenta 590207, ambas del Banco CBH y a nombre de Eastern Shoreline Limited.

Asimismo, la sentencia dispuso el recupero de fondos obtenidos por la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander (matrícula LV–MBY) y un Learjet (matrícula LV-BPL). La venta de ambos sumó 4.300.000 pesos, depositados en cuentas del Banco de la Nación Argentina y que, según el fallo, serán destinados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

