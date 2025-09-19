La Legislatura de Chubut aprobó la ampliación presupuestaria

Con 19 votos afirmativos y 7 en contra fue aprobada una ampliación presupuestaria de $331.507.184.41.



La Legislatura del Chubut aprobó en la sesión realizada este jueves y presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, con una amplia mayoría, con los votos de 24 de los 25 diputados presentes al momento de la votación, el convenio Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas por el cual Nación traspasa a la Provincia obras inconclusas, a cambio de una reducción histórica de una deuda de más de 100 mil millones de pesos.

El acuerdo lo firmó la semana pasada el gobernador “Nacho” Torres con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Incluye la finalización de la autovía de la Ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew; mejoras en la Ruta 40 en los tramos Facundo-Tamariscos, y Tecka-Esquel; y el mantenimiento de la Ruta 3 desde la rotonda de ingreso a Comodoro Rivadavia hasta la de Rada Tilly.

Se destacó que, a partir de las gestiones del mandatario provincial, Chubut alcanzó una quita del 50% de una deuda de más de $250.000 millones proveniente de la gestión anterior con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; y logró mejores condiciones de plazo e intereses para el pago del saldo. Y tras ello consiguió compensar vencimientos con la ejecución de obras públicas viales nacionales que asume el Gobierno Provincial.

El diputado Sergio Daniel González, de Despierta Chubut, al fundamentar el proyecto, explicó que, con las nuevas condiciones, Chubut le debía a Nación 131.000 millones de pesos y las obras nacionales que asume la Provincia cuestan 101.000 millones, por lo cual quedará un saldo final de solo 30.000 millones.

“Esto es menos intereses y más obras para la Provincia; es importante mencionar que son obras que debería hacer el Gobierno Nacional y con este acuerdo vamos a poder llevarlas adelante. ¿Qué es lo que ganan los vecinos de la Provincia de Chubut? Desendeudarse y que las obras queden en nuestra provincia. Menos intereses y más obras”, dijo el diputado González.

El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, adelantó el acompañamiento de la bancada.

Así, el proyecto fue aprobado por los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Familia Chubutense.

La diputada de Despierta Chubut Jaqueline Caminoa, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aclaró que los montos de las obras fueron estimados por el Ministerio de Economía.

Ampliación presupuestaria

Por otro lado, con 19 votos afirmativos (de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET) y 7 en contra (del bloque Arriba Chubut y del PICH) fue aprobada una ampliación presupuestaria de $331.507.184.411 con los votos de los bloques Despierta Chubut.

La diputada Jaqueline Caminoa (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expuso: “Estas finalidades incluyen aumentos salariales, pago del déficit del Instituto de Seguridad Social, del déficit previsional y también está la puesta en marcha del hospital de Trelew, que no referido a obras, sino la compra de insumos y medicamentos. Además se plantean 1.400 horas cátedra nueva que van a ir destinadas principalmente a la Universidad del Chubut”.

A su vez, ponderó que el Gobierno de “Nacho” Torres prevé hacer obras además de atender los compromisos salariales. “El Gobierno ha hecho mucho esfuerzo para que esto se lleve adelante, pero para eso también, con las obras que vienen y que se están proyectando, es necesario darles las herramientas para que tenga un presupuesto, y en este caso una ampliación presupuestaria para seguir adelante. Existe la necesidad también de atender las cuestiones salariales, es necesario hacer frente a las sucesivas paritarias que se han venido dando”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la bancada de Arriba Chubut, Juan País, justificó el no acompañamiento.