La princesa de Gales dio a conocer que tiene cáncer

Tras varias semanas de especulaciones, Kate Middleton, confirmó la noticia.



La princesa de Gales, Kate Middleton terminó con los rumores que desde hace semanas afectaban a la corona británica y anunció, en un video difundido en las redes oficiales, que padece cáncer y se encuentra en las primeras etapas del tratamiento contra la enfermedad.

«Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los hermosos mensajes de apoyo y comprensión que recibí mientras me estuve recuperando de la cirugía», comenzó diciendo Kate en el video recientemente difundido y que causó un fuerte impacto internacional.

Luego, expresó que se vivieron semanas muy complicadas dentro de la familia real: «Fueron unos meses increíblemente difíciles para toda la familia, pero el fantástico equipo médico me cuidó mucho y estoy muy agradecida».

Y explicó lo sucedido tras la operación abdominal a la que se sometió a principio de año: «En enero me sometía a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento me informaron que no tenía cáncer. La operación fue exitosa pero los estudios posteriores encontraron que el cáncer estaba presente».

«Mi equipo médico me advirtió que debería someterme a un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas del tratamiento».

«Esto por supuesto fue un gigantesco shock y William y yo estuvimos haciendo todo lo posible para procesar y manejarlo de manera privada por el bien de nuestra joven familia».