La salud de Kim Jong-un es una incógnita

Medios internacionales afirman que fue sometido a una operación del corazón que puso en riesgo su vida. Fuentes oficiales norcoreanas mantienen su tradicional hermetismo. Se habla de su hermana, Kim Yo-jong, para sucederlo.

La salud del líder norcoreano Kim Jong-un se mantiene en completo hermetismo. Algunos medios internacionales afirman que fue sometido a una operación del corazón que puso en riesgo su vida. Sin embargo la presidencia de Corea del Sur aclaró que hasta el momento no pueden confirmar nada. “No detectamos ningún movimiento en particular en Corea del Norte”, manifestó el gobierno del sur en un comunicado. Por su parte ninguna fuente oficial norcoreana hizo referencia a la salud del líder. Mientras tanto, comenzaron las especulaciones sobre quién podría sucederlo. La principal señalada es su hermana Kim Yo-jong.

El sitio de noticias Daily NK, dirigido principalmente por desertores norcoreanos, afirmó que Kim Jong-Un fue operado en abril por problemas cardiovasculares. De acuerdo a este medio el líder norcoreano estaría ahora convaleciente en una mansión de la provincia de Pyongyang del Norte. Luego, la CNN aseguró que Estados Unidos estaba confirmando esa información, en una clara referencia a la nota del Daily NK. De acuerdo a este artículo, a Kim lo habrían trasladado el 12 de abril de Pionyang a un centro médico del condado de Hyangsan (110 kilómetros al noreste de la capital norcoreana). En ese lugar lo habrían intervenido y ahora el líder estaría ahora reposando al cuidado de los médicos en una residencia cercana. «El tabaquismo excesivo, la obesidad y la fatiga motivaron el tratamiento cardiovascular urgente al que fue sometido Kim», indica la nota, citando una fuente norcoreana no identificada.

Algunos altos cargos surcoreanos, sin embargo, ponen en duda la credibilidad de la información de Daily NK. La agencia de prensa surcoreana Yonhap consideró, citando declaraciones de un alto responsable del gobierno que no quiso revelar su identidad, que esas noticias no son ciertas. En la misma línea, el portavoz presidencial de Seúl, Kang Min-seok, dijo que no hay nada que confirmar acerca de esas informaciones.

Las dos noticias en cuestión se publicaron después de que el 11 de abril el propio Kim presidiera una reunión del buró político del Partido de los Trabajadores. Durante el encuentro nombró a su hermana, Kim Yo-jong, miembro suplente de este órgano que funciona como brazo ejecutivo de la formación oficialista norcoreana. Otro dato a destacar es la ausencia del líder norcoreano en tres eventos de peso para el régimen. El principal de ellos fue la sesión de la Asamblea Popular Suprema (Parlamento), que se celebró -sin explicación- con dos días de retraso, el 12 de abril. Kim tampoco estuvo presente en un ensayo armamentístico que se llevó a cabo el 14 de abril, ni en la tradicional visita al mausoleo donde están los restos de su abuelo, Kim Il-sung, el 15 de abril. Por su parte, medios estatales norcoreanos habían informando que desde entonces Kim saludó a los presidentes de Siria, Bashar Al Assad, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

No es la primera vez que se especula con el estado de salud de los líderes del régimen ante el tradicional secretismo que rodea a la familia Kim. Ya en 2014 el actual líder no apareció en público durante unos 40 días generando todo tipo de conjeturas. Cuando volvió a mostrarse tenía una renguera y la inteligencia surcoreana informó que se había operado un tobillo.

La línea de sucesión

Kim Yo-jong integra el círculo chico de los asesores más cercanos a Kim. Se cree que Yo-jong es cuatro años menor que su hermano (de 36 años). Recién apareció públicamente en 2010, cuando fue fotografiada en una fiesta. Al año siguiente, ya era una presencia habitual en el séquito de su padre Kim Jong-il, y fue vista llorando tras su muerte a finales de 2011. Entre la poca información que se tiene sobre su vida, se sabe también que se graduó en informática, en la Universidad Kim Il-sung en Pyongyang.

De acuerdo a los especialistas, ella estuvo detrás del proceso de diálogo entre Seúl, Washington y Pyongyang. En Corea del Norte desempeñó además el papel de propagandista en jefe, puliendo la reputación de Kim como jefe de la dinastía que gobernó el país durante tres generaciones. Además, fue la primera integrante de la familia que cruzó la frontera después de 50 años cuando participó de los Juegos Olímpicos de Invierno en Seúl, en 2018.

El mes pasado, Yo-Jong hizo su primera declaración pública y acusó al Sur de ser un «perro ladrando asustado», después de que Seúl protestara contra un ejercicio militar. En marzo, elogió públicamente a Donald Trump por enviarle una carta a Kim. En la misiva el presidente de Estados Unidos señaló que esperaba mantener buenas relaciones bilaterales y le ofreció a Kim ayuda para luchar contra el coronavirus.