Lago Puelo | Iván Fernández encabezó un multitudinario acto de lanzamiento de campaña

El encuentro se realizó en las instalaciones de la cooperativa Azul Lago. Vecinos y vecinas colmaron el lugar.

El candidato a intendente para Lago Puelo, Iván Fernández (Partido del Trabajo y del Pueblo), encabezó un multitudinario acto de lanzamiento de campaña, con el acompañamiento de vecinos que colmaron las instalaciones de la cooperativa Azul Lago.

En la oportunidad, destacó que “este es un proyecto humanista, donde el eje central de la política serán las mujeres y los hombres de nuestro pueblo, los abuelos, los niños y los jóvenes. Vamos a trabajar para crear igualdad, para que se sientan representados y para tratar de mejorar su calidad de vida día tras día”.

En varios tramos de su alocución recordó los logros de su gestión al frente del municipio, entre 2003 y 2015, donde remarcó que “supimos hacer las cosas y por eso la gente hoy nos da la oportunidad de poder volver, porque saben y confían en nosotros”.

Adelantó enseguida que “hoy el esfuerzo va a ser el doble, pero estamos comprometidos junto con este equipo de trabajo para poder realizarlo. Sabemos claramente lo que tenemos que hacer, lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer: el eje principal económico de la localidad tiene que ser el turismo y la producción y es ahí donde vamos a apuntar fuertemente”.

Entre las prioridades, subrayó que “desde el primer día haremos un programa de obra pública, como factor fundamental para dinamizar nuestra economía” y “apostaremos al trabajo conjunto con las cooperativas de la localidad”.

De igual modo, criticó que “cuando nos fuimos, se paralizó la inversión privada y ahora habrá de gestionar para que los prestadores turísticos vuelvan a tener la rentabilidad que tenían en su momento. Tenemos que trabajar en romper la estacionalidad, sabemos que no es fácil, pero hace 10 años empezamos a construir un centro de convenciones, pasaron dos gobiernos y todavía no lo pueden terminar”.

“Lo único que hicieron –agregó-, fueron seis lomos de burro, ponerle césped sintético a la cancha de fútbol y ampliar la Oficina de Turismo, pero nunca trabajaron para solucionar los problemas de fondo de la gente de Lago Puelo”.

Desde su óptica, “hacen una campaña de odio y mentiras hacia nosotros porque no tienen nada para mostrar, lo único que pueden hacer es inventar a través de las redes sociales con perfiles truchos, tratando de ensuciarnos”.

Política tributaria

Por otra parte, Iván Fernández prometió “trabajar en una política tributaria como lo fue en su momento, cuando todos los vecinos -con igualdad y con equidad- podían pagar sus impuestos. Son políticas de Estado que vamos a aplicar a todos los sectores. Por el contrario, hace ocho años hubo una gestión municipal que firmó un convenio con la provincia para igualar los impuestos con Comodoro Rivadavia y Trelew, cuando la realidad económica de Lago Puelo es otra. No entiendo cómo pudieron ser tan inconscientes. En cambio, nosotros siempre tuvimos la capacidad de sentarnos frente al gobernador de turno para defender los intereses de nuestra gente”.

También dijo que pensaba continuar con las obras de la ribera del río Azul “porque hace ocho años que están paradas, cuando en mi gestión hicimos 14 kilómetros de contención. Lago Puelo le está dando la espalda al río y tenemos que estar de frente, no tenerle miedo y hacer el desarrollo de esos lugares que buscan quienes vienen a visitarnos”.

Asimismo, aseguró que “vamos a fortalecer a los empleados municipales, que los contratados no tengan miedo que nosotros no venimos a echar a nadie, como está diciendo la oposición. Sí vamos a ordenar la institución para que funcione como tiene que funcionar, para que cada una de las áreas trabajen articuladamente para dar respuestas a las necesidades de los vecinos”.

En correspondencia, también pidió que El Bolsón “haga las inversiones necesarias para dejar de volcar los efluentes cloacales al arroyo Negro y al río Quemquemtreu, porque van a encontrar a un intendente decidido a defender los intereses de Lago Puelo”.

Liga de intendentes

Otro de los temas abordados por Iván Fernández apuntó a “reconstruir la liga de intendentes del noroeste del Chubut, que nos permitió un importante número de gestiones y donde se consiguieron muchas obras para todos los pueblos, privilegiando el bien común y no mezquinos intereses políticos”.

En la oportunidad, ante la algarabía de los asistentes, fue presentado el candidato a vice intendente, Pablo Lapitzondo, y los postulantes al Concejo Deliberante: Valeria Thalman, Rodrigo Cané, Inés Hansen, Pedro Del Torno, Sabrina Di Salvo, Sergio Sumiza, Noiana Fernández, Julio Navarrete, Claudia Railef, Javier Bachman y Cecilia Olguín.

Cabe recordar que la lista del PTP de Lago Puelo adhiere al frente “Arriba Chubut”, cuya fórmula a la gobernación integran Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre.