Lago Puelo lanza el programa “Estamos Cerca Tuyo” en los barrios

Desarrollo Social municipal inicia en agosto una propuesta que acercará asesoramiento y asistencia a los vecinos en los SUM de distintos parajes.

La Dirección de Desarrollo Social de Lago Puelo anunció el inicio del programa “Estamos Cerca Tuyo”, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo del municipio con los barrios y parajes de la localidad.

En esta primera etapa, el Departamento de Economía Social y la Oficina de Empleo brindarán asesoramiento, asistencia y guía en trámites de ARCA y ANSES.

Atención en los SUM municipales

El programa funcionará de manera rotativa la última semana de cada mes en los SUM de Las Golondrinas, Cerro Radal e Isla Norte, en el horario de 10:00 a 13:00.

Las fechas de agosto quedaron establecidas de la siguiente manera:

Martes 26/08 – SUM Golondrinas

Jueves 28/08 – SUM Radal

Viernes 29/08 – SUM Isla Norte

Política inclusiva

Desde el municipio remarcaron que la atención personalizada en los barrios representa una política inclusiva que busca garantizar el acceso a todos los vecinos, especialmente a quienes no siempre pueden trasladarse hasta las dependencias municipales.

El programa se suma a otras acciones de cercanía que impulsa la comuna, con el objetivo de acercar servicios y soluciones a cada rincón de Lago Puelo.