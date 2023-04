Le desvalijaron la casa a Antonio Gasalla: se llevaron 500.000 dólares

El actor, de 82 años, padece Alzheimer.

Antonio Gasalla está perdiendo su capacidad cognitiva por culpa del avance del Alzheimer y, en ese contexto, le habrían robado unos 500.00 dólares que había sacado de la caja de seguridad del banco para guardarla en su departamento del barrio porteño de Recoleta.

«En los cinco meses que estuvo con internaciones, cuidados de salud y pandemia, es cuando se produjeron los robos en la casa de Antonio Gasalla», contó Ángel De Brito,

«Le desvalijaron la casa, es terrible. Tenía obras de arte espectaculares, las que se imaginen, las vi. Fueron llevándose absolutamente todo, hasta sus recuerdos, esculturas, álbumes de fotos», aseguró.

Y añadió: «Antonio tenía una caja de seguridad en el banco. En un momento, decidió, en secreto, cerrarla, sacar el dinero y llevarlo a su casa. Y así, habrían desaparecido unos 500.000 dólares en efectivo, en billete».

Lo cierto es que la salud de Gasalla estaría muy deteriorada. Ya no podría tomar la medicación por sí mismo. «¡No saben lo que estamos pasando! Es muy difícil y está en manos de la justicia», manifestó la cuñada del artista.

La familia del prestigioso actor, de 82 años, tuvo que recurrir a la Justicia para pedir «juicio de revisión de la capacidad jurídica».

Por su parte, el periodista Marcelo Polino, amigo de Gasalla, agregó que «Antonio está complicado de salud. La familia hizo un pedido de curatela a la Justicia para que colabore en el tema de su salud y proteger sus bienes. Es un proceso doloroso para los que crecimos al lado de esa cabeza brillante y lo queremos un montón. Yo lo veo bastante. A mí, me reconoce, pero le quedó en la cabeza que yo me había ido a Chile y cada vez que nos vemos, me pregunta: ‘Vos te fuiste a otro país. ¿Cuándo volviste?’. Es muy triste verlo así».

«Según me informó la familia, hubo gente que se metió en su casa y le hizo firmar cosas cuando ya no estaba bien. A Gasalla le afanaron objetos de un valor incalculable. Yo estaba en Chile cuando eso sucedió. Antonio estuvo un tiempo solo, cuando su hermano tuvo que viajar, y creemos que en ese momento la gente sin escrúpulos ha aprovechado y ha tomado cosas. Pero me parece que ya lo material es como secundario. Acá el tema es la salud y darle una calidad de vida… Que esté contenido, que esté cuidado, porque es lo que él se merece», concluyó Polino.