Lemoine cargó contra las mujeres “Por un piropo, un hombre puede ir preso”

«Yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado», soltó la Diputada libertaria.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, relativizó el acoso callejero, durante una entrevista televisiva: “Por un piropo, un hombre puede ir preso». Así lo expresó la legisladora durante una entrevista televisiva para Noticias IP.

“Hicieron una ley por la cual si un hombre dice un piropo puede ir preso. Me han dicho cosas horribles en la calle que no deberían pasar, pero que un señor, por ejemplo, ‘adiós preciosa’… Los muchachos de las obras”, ejemplificó.

Y continuó: “Hay mujeres con mucho resentimiento y no es por atacar a las mujeres, es para defender a los hombres”.

En esa línea, recordó una anécdota: “Me ha pasado de salir de mi casa deprimida, pasar por una obra y que los muchachos dijeran algo lindo. Me fui con una sonrisa de ahí”.

“También me dijeron cosas horribles, ¿y yo qué hago? Me vuelvo y le respondo. ¿Somos iguales o no somos iguales? Vos me atacás, yo te respondo”, siguió.

Y finalizó: “Entonces, yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado o de depender de alguien para que la proteja”.