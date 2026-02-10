Lluvias en la cordillera traen alivio ante los incendios

Igualmente se mantienen los operativos y se evalúa el impacto del clima.

La jornada de este martes estuvo marcada por un alivio en Cholila y zonas aledañas debido a la presencia de lluvias, lo que permitió una mejora en las condiciones generales en el marco de los incendios que afectan sectores vinculados a la jurisdicción.

En Villa Lago Rivadavia, no se registraron reactivaciones con impacto sobre sectores habitados. En Los Murmullos se produjo una reactivación puntual que fue contenida, mientras que en cercanías del container se detectaron algunos puntos calientes dentro del perímetro, sin riesgo de propagación.

En el sector de La Ponderosa, personal de bomberos y Protección Ciudadana realizó recorridos y tareas de enfriamiento con equipos de agua. En el Pinar de Geréz se registró una reactivación dentro del área ya afectada, donde trabajó personal de la Base Cholila.

En la veranada de Sánchez Core se llevaron adelante tareas de refuerzo y construcción de líneas cortafuegos con herramientas manuales, trabajos que resistieron el viento intenso registrado en jornadas previas. También se efectuaron recorridos y controles en los sectores de Villarino, Goya y Cerro Negro, con participación de brigadas de distintas provincias y apoyo de medios aéreos.

En cuanto al incendio denominado “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”, detectado el pasado 5 de febrero, el mismo continúa activo y afecta bosque nativo. Durante la jornada ingresaron combatientes helitransportados que realizaron recorridos y refuerzo de líneas cortafuegos con herramientas manuales, mientras que los medios aéreos operaron hasta que las condiciones de viento obligaron a su repliegue.

Para las próximas horas, la situación se mantiene bajo observación, evaluando el efecto de las precipitaciones registradas en la jornada de este martes y su impacto en la evolución de los focos activos.