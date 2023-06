Lo confirmó Lionel Messi: “Me voy al Inter de Miami”

Si bien la prioridad número uno del capitán argentino era volver al club catalán, no tendrían los recursos para repatriarlo y confirmó que jugará en la MLS la próxima temporada. «Quería tomar mi propia decisión», aseguró.

“No vuelvo al Barcelona, iré al Inter de Miami”, señaló Lionel Messi para confirmar su futuro futbolístico. «Tomé la decisión de ir a Miami. No está cerrado al 100 por cien, pero iré a jugar allá».

«Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad»,

«La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero».

«Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro».

EL SUFRIMIENTO DE LEO Y SU FAMILIA: «UNA ETAPA DIFICIL»

“Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día”.

Horas antes del anuncio del crack argentino, el Barcelona de España había reconocido que, pese a la reunión que mantuvo el padre y representante de Lionel Messi, Jorge, con el presidente de la entidad catalana el lunes, y el visto bueno de La Liga al plan de viabilidad que presentó el club, el fichaje del astro por el conjunto azulgrana estaba «muy difícil».