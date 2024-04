Los elogios de Klopp a Mac Allister tras su golazo en Liverpool: “No tiene límites”

El argentino marcó cuatro goles y tres asistencias en los últimos siete partidos.

El entrenador alemán del Liverpool de Inglaterra, Jürgen Klopp, se deshizo en elogios para con el mediocampista argentino Alexis Mac Allister que lleva seis goles en lo que va de la temporada.

Tras lo que fue la victoria por 3-1 del equipo de Merseyside sobre el Brighton and Hove Albion por la fecha 31 de la English Premier League, el director técnico ex Borussia Dortmund se refirió al gran nivel que está teniendo el futbolista campeón del mundo con la Selección argentina: «No tiene límites. Es un jugador súper importante para nosotros y un gran chico. Lo quería desesperadamente».

Además, el alemán hizo hincapié en la actuación del ex Boca en el triunfo ante las “Gaviotas”, en el que Mac Allister marcó un golazo desde fuera del área: «Necesitábamos el maravilloso gol de Macca para darle la vuelta a la situación. Lo prefiero como ‘8’, pero no estamos en el país de los sueños. Tuvo que hacer de ‘5’ y, sin ser un pivote natural, jugó un gran partido. Defensivamente es muy bueno. Cambiamos el dibujo y no sé si cuando marcó ya estaba jugando en un doble pivote, pero su impacto fue enorme».

En los últimos seis partidos con el Liverpool, líder actual de la English Premier League, el ex mediocampista de Argentinos Juniors tuvo participación directa en siete goles anotando cuatro y dando tres asistencias. El último que había logrado esta marca fue el legendario Steven Gerrard, una comparación que hace mucha ilusión en los fanáticos del equipo de Merseyside.