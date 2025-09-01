Lotería del Chubut entregó un premio de 26 millones de pesos a trabajador de “La Trochita”

El apostador recibió un cheque simbólico en la Delegación Regional del IAS en Esquel.

El Instituto de Asistencia Social (IAS), que preside Ramiro Ibarra, entregó este lunes por la mañana un premio de 26 millones de pesos correspondiente al Quini 6 que sortea la Lotería de Santa Fe.

Un trabajador que presta servicios en los talleres del Viejo Expreso Patagónico de El Maitén recibió el cheque simbólico en la Delegación Regional del IAS, de la ciudad de Esquel.

El sencillo acto contó con la presencia del delegado regional del Instituto, Matías Peláez, el titular de la Agencia Oficial N° 8001 que comercializó el billete, Sergio Gajardo, y el ganador, Gerónimo Hunko.

En ese marco, Peláez destacó que una vez más un premio importante sale en la zona de la cordillera. “Estamos contentos porque un vecino se lleva 26 millones de pesos”, manifestó.

Precisó que en esta oportunidad corresponde al Quini 6 Sale o Sale de la Lotería de Santa Fe. “Es un producto que está disponible en las agencias oficiales de la provincia”, amplió.

Además, el funcionario chubutense valoró el acompañamiento permanente de los apostadores a la amplia cartera de productos que ofrece Lotería del Chubut.

También recordó que un porcentaje de las utilidades regresa a los chubutenses a través de acción social, priorizando salud y educación, tal como planteó el gobernador Ignacio «Nacho» Torres y el titular del IAS, Ramiro Ibarra.

Por su parte, el afortunado confió que “estoy muy contento” con el premio de los 26 millones de pesos y sostuvo asimismo que ahora no queda más que “disfrutar” junto a la familia.

Este trabajador de los talleres de “La Trochita”, en la Estación ferroviaria de El Maitén, aseveró que “es la primera vez que gano” y que “juego todos los sorteos hace más o menos dos años”.

De racha

Finalmente, el responsable de la Agencia N ° 8001 felicitó al vecino y realzó que “por suerte, en los últimos meses, se vienen entregando varios premios” importantes en la zona cordillerana.

Gajardo remarcó que “hay un fuerte compromiso de trabajo junto a Lotería del Chubut” y ponderó el movimiento que generan productos tales como el Telebingo Chubutense, la Quiniela o el Quini 6.