Luis Suárez destrozó a Marcelo Bielsa

Tras su retiro de la Celeste, el delantero de Inter Miami dio detalles sobre la convivencia con el entrenador argentino y defendió a Agustín Canobbio.

A casi un mes de su retiro de la Selección Uruguaya en el Estadio Centenario, Luis Suárez decidió romper el silencio y lanzó una serie de críticas a Marcelo Bielsa. El Pistolero disparó contra el entrenador argentino al contar situaciones de los entrenamientos en el Complejo Celeste.

En el programa De Fútbol Se Habla Así, el atacante de Inter Miami, ya alejado del combinado charrúa, salió en defensa de la selección, así como también de sus excompañeros y, además de respaldar a Agustín Canobbio, le tiró la responsabilidad a Bielsa por los resultados que pueda sacar Uruguay.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto“, reveló Suárez, confirmando la versión del de Athletico Paranaense.

Además, se refirió al trato que tiene Bielsa con sus convocados: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió “muchas gracias“.

Entre otros temas que tocó Suárez, se refirió al trato que Bielsa le pedía a los jugadores que tuvieran con hinchas y empleados del Complejo Celeste: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día“.

Y contó otra anécdota al respecto: “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras“.

El pedido de Luis Suárez a los hinchas uruguayos

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, explicó el ex Ajax, Barcelona y Liverpool, entre otros.

Mientras tanto, y tras la eliminación en semifinales de la última Copa América, la Selección Uruguaya peleará en octubre por acercarse aún más al Mundial 2026. Hasta el momento, se ubica tercero con 15 de 24 puntos posibles y en esta ventana chocará ante Perú y Ecuador.