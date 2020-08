Macaulay Culkin cumple 40 años ¿qué fue de su carrera?

Fue un niño prodigio de los primeros años 90, ícono del cine infantil con «Mi pobre Angelito» y hoy cumple 40 años. Pasó por el abuso de drogas y escándalos pero hoy resurge en las redes sociales.

Después de haber pasado toda su juventud en el infierno en la temprana fama,Macaulay Culkin intenta resurgir: tiene más de un millón de seguidores en Instagram, dirige una web satírica de enorme éxito en Estados Unidos y aparecerá en la décima temporada de ‘American Horror Story’.

Luego de su éxito mundial en el cine infantil, cuando tenía 14 años el teléfono dejó de sonar y sus padres iniciaron un calamitoso proceso de divorcio en el que se peleaban por la fortuna del menor que empezaba a convertirse en un adolescente problemático: consiguió que un juez le concediese la emancipación y empezó a gastar sus ahorros en fiestas, alcohol y otras drogas.

La revista norteamericana ‘The National Enquirer’ llegó a afirmar que el exniño prodigio se gastaba alrededor de unos 6.000 dólares al mes en heroína.

Macaulay Culkin lleva una vida tranquila en las afueras de Los Ángeles: “Tuve dinero, fama, tengo una novia guapísima, una casa bonita y unos animales preciosos. Me llevó mucho tiempo llegar hasta aquí, y tuve que tener esa conversación conmigo mismo y, sinceramente, no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Soy un buen hombre”, reconoce.