Madryn | Ante una mulltitud Sastre asumió un nuevo mandato

En un emotivo y multitudinario evento, afirmó que su principal objetivo es que los madrynenses vivan todos los días un poco mejor.



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó hoy el acto que se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal Nº1, donde volvió a asumir como Jefe Comunal ante una multitud, luego de haber sido reelecto. Además, se designó a todo el Gabinete Municipal, mientras que más temprano, en las instalaciones del Bingo Municipal, asumió Martín Ebene como Viceintendente y todas las autoridades del Concejo Deliberante.

En un sentido y multitudinario acto, Sastre comenzó diciendo: “Hace exactamente cuatro años, asumía oficialmente una de las responsabilidades más grandes que me ha tocado en esta vida: ser el Intendente de Puerto Madryn, la ciudad que amo. Hoy estoy protagonizando otro suceso que marcará el resto de mis días, ya que no solo fui electo como Intendente, sino que el pueblo me ratificó en este cargo, el cual ocupo con profundo orgullo”.

“A la hora de la decisión, no caben dudas que este desafío debe desarrollarse a lo largo y ancho de mi ciudad con actitud, responsabilidad, respeto, solidaridad, seriedad y honestidad. Son los valores que me han inculcado y con los cuales he andado siguiendo los pasos que el destino me marcaba todos estos años. Este tiempo pasado no fue particularmente todo lo dichoso que hubiésemos deseado porque atravesó sucesos inesperados que sorprendieron y alteraron nuestra rutina”, continuó el Intendente.

Además, el Jefe Comunal remarcó: “Nunca será tarde para buscar una ciudad mejor y más nueva si en el empeño de lograrlo ponemos coraje, voluntad y sacrificio. Siempre ha sido nuestro norte, nuestro objetivo central. Todas y cada una de las acciones que hemos implementado desde esta gestión son para que los vecinos de la ciudad que amo vivan todos los días un poco mejor”.

Asimismo, manifestó: “No quiero ser recordado como un Intendente que ante la adversidad lo único que hizo fue plantear excusas y dar discusiones sin sentido. Quiero ser recordado como una persona que, al menos en Puerto Madryn, hizo todo lo posible para eliminar esa maldita grieta, que tanto daño nos ha hecho y que algunos siguen utilizándola para beneficiarse”.

Turismo y producción

A continuación de esto, afirmó: “Quiero ser recordado como un Intendente que siempre, pero siempre, trabajó de cara a la gente, que siempre estuvo donde la comunidad se lo solicitó y que caminó, desde el primer día y hasta el último, cada uno de los barrios de esta hermosa ciudad. Quiero ser recordado como el Intendente que, aunque muchos lo trataban de loco por hacerlo, golpeó las puertas que tenía que golpear y realizó las gestiones que tenía que hacer para que Aerolíneas Argentinas cree la ruta Puerto Madryn – Buenos Aires, contando hoy con una cantidad de vuelos semanales que años atrás era impensada”.

“Quiero ser recordado como el Intendente que continuó las políticas que se iniciaron con Ricardo para que el turismo sea una de las principales industrias de la ciudad. Pasamos de estar entre los 20 destinos del país a ser una de las cuatro ciudades más elegidas para vacacionar dentro de la República Argentina. Logramos mucho, pero no nos vamos a conformar, sino que vamos a continuar trabajando de manera mancomunada con el sector privado para que esta industria sin chimenea crezca aún más”, agregó.

Al seguir hablando del sector productivo de Puerto Madryn, Sastre indicó: “Somos turismo, somos industria del aluminio, de la pesca, del pórfido, de la construcción privada. Nuestra ciudad está en marcha hace mucho tiempo y eso está a la vista. Seguimos aumentando la matriz productiva, generando empleo genuino y consolidando a nuestra ciudad como el polo industrial de la Patagonia”.

“Quiero ser recordado como el Intendente que acompañó, respaldó y apoyó al sector privado. Entendemos que una ciudad no puede salir adelante sola, sino que es fundamental que el sector público y el privado se aúnen y planifiquen políticas y acciones que hagan crecer al comercio, a la industria y a todo el sector productivo. Cada vez más empresas apuestan por Puerto Madryn y nos llena de satisfacción, pero sabemos que esto no es casualidad, sino que es causalidad, que los privados ven oportunidades en nuestra ciudad y es nuestra obligación que esto siga ocurriendo y que se profundice aún más”, destacó.

Sobre la última parte de su discurso, Sastre sostuvo: “Tengo claro que quiero ser recordado como el Intendente que logró que todos los barrios cuenten con los servicios esenciales. Quiero que de acá a cuatro años, los 140.000 habitantes de la ciudad aprieten la tecla y tengan luz, que abran la canilla y tengan agua, que abran la llave y tengan gas. Quiero que el que quiera desarrollarse tenga su tierra productiva, que el quiera sentar las bases de su familia, tenga su tierra en este suelo”.

Agradecimiento a su familia y equipo

En uno de los momentos más emotivos, el Intendente dijo: “Miro al pasado y veo que logramos muchos de los objetivos que nos planteamos, casi todos. Miro a futuro y sé que tenemos mucho para seguir creciendo. Miro hacia adelante y veo a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mi mamá, Rosita, que sin lugar a dudas es una de las personas más importantes en mi vida y quien me inculcó valores importantísimos para poder transcurrir mis días”.

“Miro a mi esposa Natalia, que siempre está acompañándome codo a codo, siendo un pilar fundamental; a mis hijos Thiago y Delfina, que son mi mayor orgullo y que soy un agradecido a Dios y a la vida por dejarme ser el padre de estas dos personas maravillosas. A Nelson, a Ricardo, a mis sobrinos, cuñadas y cuñados y María Inés. Muchas gracias”.

Recordando a su padre, Sastre sostuvo: “También miro para adelante y me falta él, mi viejo, mi querido viejo, que cada vez que lo necesité estuvo y que nunca dudó en felicitarme por las cosas que hice bien ni tampoco en corregirme cuando él creía que me estaba equivocando. Te extraño todos los días, pero sé que seguís presente, guiándome y acompañándome como lo hiciste siempre. Los principios que me transmitiste vivirán eternamente en mí, como vos vas a vivir siempre en mi corazón”.

“Todo se puede alcanzar y vuelvo a la esperanza, porque es como el sol, nos arroja todas las sombras detrás de nosotros. Gracias a todo mi equipo, el que me acompañó y el que me acompañará en esta nueva etapa. Gracias a la gente por la confianza, por volver a darme esta grandiosa oportunidad. A esa gente le repito lo que se ha convertido para mí, en algo más que una frase, es una definición: ‘Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy, todavía, plantaría un árbol’”, concluyó el Intendente.