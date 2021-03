Madryn | Efectivos matan de un disparo a una perra en allanamiento encabezado por Massoni

Según el propietario de la perra el allanamiento arrojó resultados negativo.



En uno de los allanamientos que la Policía del Chubut realizó en Puerto Madryn se vio una imagen que luego se tradujo en una denuncia pública. En una de las fotos se ve al ministro de Seguridad Federico Massoni junto al jefe de la Policía Miguel Gómez y frente a ellos una perra muerta. Según denunció el propietario de la vivienda allanada, “el allanamiento que me hicieron no dio positivo como ellos dicen, acá en mi vivienda no se ha encontrado nada y mi perra no era mala, era juguetona, ni siquiera los encaró para que le disparen como si nada”.

El hecho se dio en el marco de los operativos para esclarecer un millonario robo a una distribuidora madrynense en el que, según denunció E.H., los efectivos mataron de un disparo a su perra raza pitbull.

El dueño del animal E H, envió un mensaje al intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre para exponer el caso de brutalidad que tuvo que vivir en su vivienda cuando fue allanado por la policía del Chubut con el ministro de Seguridad Federico Massoni al frente del procedimiento.

Por su parte el jefe de la Policía, Miguel Gómez,reconoció el hecho “Lamentablemente, en uno de los allanamientos, cuando el GEOP irrumpe sale un perro muy agresivo y pretende morder al brechero que va descubierto de armamento”, repasó Gómez.

Afirmó que “en ese momento, quien está a cargo del escalo dispone sacrificar al perro porque estaba en clara actitud de morder al brechero”.

Además, sostuvo que “cuando había finalizado el procedimiento, nos acercamos con el Ministro (de Seguridad, Federico Massoni) para ver si podíamos salvarlo pero ya estaba muerto”, aseguró.