Madryn | Enfermero de terapia asegura “no damos abasto”

Se trata de Alberto Huentelaf, enfermero de la terapia intensiva de Puerto Madryn, que lamentó que haya personas “que cuando hablamos de números y casos nos dicen mentirosos y que politizamos -pero- el virus no tiene partido”.

Alberto Huentelaf, enfermero de terapia intensiva (UTI) del hospital de Puerto Madryn, reveló cómo se encuentran transitado la 2ª ola de la pandemia de Covid y dio cuenta de la gravedad de la situación en las terapias, lamentando la falta de empatía de algunos sectores de la sociedad.

“La situación viene complicada. Estamos colapsados. Ayer teníamos 19 respirados y hoy hay 17, es como trabajar a cama caliente”, apuntó en referencia a la velocidad de la evolución de los casos, “si se los asiste rápidamente tienen probabilidades de sobrevida pero sino se complica”, apuntó.

Indicó que la edad de los pacientes que ingresan es cada vez menor, “lo vemos y lo padecemos a diario. Las edades son cada vez más jóvenes y muchos no tienen posibilidades de salir”, sentenció.

“Tuvimos un paciente que estuvo 29 días y salió, pero hay gente que está 20-30 días y no salen; y todos los esfuerzos se hacen se van. Esta 2ª ola el virus vino con mucha virulencia y pasamos de tenerlos (internados) 30 días a 72 horas”, en muchos casos con desenlaces fatales.

En este sentido, reconoció que hay personas que “nos castigan y nos pegan, y eso nos duele, pero la realidad es distinta a lo que ellos ven”, por lo que consideró que se debería mostrar lo que ocurre en las Terapias Intensivas.

“Los medios no pueden mostrar las imágenes pero sería ideal porque a la gente les entra por los ojos. Hay personas que cuando hablamos de números y casos nos dicen mentirosos y que politizamos, pero esto lo vemos a diario y Salud esta devastada, estamos cansados”, sentenció.

El trabajador de la Salud agregó que cerca del 80% de los pacientes tienen comorbilidades y hoy “pacientes hipertensos, diabéticos, cardiológicos y obesos la están pasando muy mal”, reconoció.

Alberto también repasó cual es el equipo de protección con el que trabajan a diario y reconoció que si bien es incómodo “estamos acostumbrados -pero- las ulceras de las máscaras son inevitables, igual que en los ojos”.

“Qué lindo sería poder mostrar la realidad, quizá una imagen duela pero capas la gente así entiende que estamos ante un virus que no perdona. En un partido o una fiesta se contagia 1 o 2 personas quizá pero eso va a la familia después”, continuó.

Reconoció en esta línea que “Salud está acostumbrada a que la cacheteen y no que la feliciten, pero yo me cansé de decir ‘gente basta’. Esto no tendría que estar pasando, se está muriendo gente, no en Madryn, en toda la Provincia. No damos abasto y no se entiende”, sentenció.

El enfermero insistió en remarcar que “un paciente a veces entra en camilla y a veces sale en una bolsa negra, ahí recién lo ve la familia y eso es muy doloroso”, por lo que insistió en subrayar esta idea: “No es política, el virus no tiene partido y contagia a todos”.

Sobre el final, enfatizó que “los enfermeros hoy somos los que estamos con el paciente las 24 horas, los que estamos en plena lucha. Me gustaría que un día seamos reconocidos como tales y que no nos agredan como lo hacen”, cerró.

Fuente: Radio 3