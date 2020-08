Madryn | Sastre: “Esta cuarentena no es una cuestión de valentía sino de responsabilidad”

El Intendente Municipal, Gustavo Sastre, en declaraciones a LU 17 en la mañana de ayer, aseguró en torno el tema de la cuarentena que “es un tema muy complejo y la incógnita es saber si estamos o no en el pico de la pandemia. Vemos a diario lo que sucede en el país, ya estamos en septiembre y seguimos subiendo en contagios y fallecidos por lo que debemos ser muy cuidadoso”.

Agregó además sobre el vecino fallecido de Covid que “nos duele porque era un vecino conocido y reconocido. Más allá de sus patologías nos duele de una manera muy particular. La verdad que es doloroso que haya gente que piensa que porque un vecino se murió a los 89 años es algo normal, pero no es así. Uno debe actuar como ser humano ante todo y no debemos sacar lo más miserable de cada uno. Esto demuestra el egoísmo, pero es la sociedad que vivimos”.

“Debemos entender que se trata de la vida, es el ser humano, es cuidarse y cuidar al otro, y es un abanico de posibilidades, porque no vivimos una época normal y debemos ser muy cautos en todo. Uno está expuesto a esta situación y debe seguir trabajando con responsabilidad, y debemos ser conscientes que uno hace lo que debe hacer y actuamos de manera responsable”, agregó el intendente.

CIERRE COMERCIAL

Por otro lado, en relación a la controversia generada por los cambios en los horarios comerciales, Sastre aseguró que “si yo pudiese hoy, no tengo dudas que hubiese dicho nos quedamos todos dentro de casa 15 días, se corta todo. Y se corta en serio, no sale nadie. Pero también sabemos que es algo imposible por la necesidad de la gente, de la economía y del movimiento habitual de una comunidad”.

“En el lugar que me toca estar debo ver la situación de cada uno de mis vecinos y muchos de ellos trabajan y comen en el día a día, por lo que también debo contemplar este tipo de situaciones”, analizó.

“Hay gente que por no conocer la situación que pasa el otro, habla desde el egoísmo o desde una situación personal y por eso no tengo dudas que la situación sería quedarse en casa y cortar absolutamente todo, pero no podemos hacerlo”.

Con respecto a la actividad comercial, indicó que “la hemos mantenido activa casi todo el tiempo, pero más allá de la crisis algo se ha mantenido abierto. Ahora hemos modificado con el sector gastronómico para acortar un poco el horario, pero lo hemos tenido que hacer para cortar la circulación en horas nocturnas y evitar las reuniones sociales, de manera que la policía pueda tener un mayor control, por lo que hemos dejado el delivery hasta las 23 horas”.

NO ADHESIoN A REuNIONES AL AIRE LIBRE

También manifestó que “el gobierno nacional ha habilitado reuniones sociales al aire libre, pero eso es por lo que sucede en el AMBA, y aquí se ha invertido la situación: hoy estamos en un contexto difícil, por lo que debemos velar por la salud de cada uno de los habitantes”.

“No es una situación de valentía. Lo que vivimos es una situación de respeto que debemos tener entre todos, pero hay gente que no lo entienden así y por eso es que se hace tan difícil tomar decisiones, cuando hay gente que no entiende que esto es una pandemia y pone en riesgo a la vida de cada uno”.

“A mí no van a quitar las ganas de seguir trabajando, porque tengo muy en claro lo que debo hacer, pero sé que hay muchos empleados municipales, por ejemplo, que están agobiados de la falta de respeto de la gente. Hay mucha gente que ha llegado de afuera de la ciudad, con permisos nacionales, son hisopados y deben cumplir la cuarentena, y eso lo vamos a controlar a rajatabla”, agregó.

Del mismo modo, añadió que se evaluó regresar a la circulación por terminación de DNI, “pero debemos ir inexorablemente al cierre total del comercio y dejar solo los locales esenciales. Tratamos que sea más flexible, y por eso es que pedimos constantemente la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos”.

“Esto es muy dinámico y todos los días hay cambios, pero no sé qué puede suceder mañana y en base a ello debemos adecuar las acciones pertinentes. Hay casos que aún falta determinar su procedencia, pero no ocultamos nada, y seguiremos manejándonos de esta manera porque ya hay varios comercios cerrados por contagios, como también hay personal de Salud que se ha contagiado y por eso debemos ser muy responsables cada uno de nosotros”, indicó Sastre.

ACCESOS

Sobre los accesos a la ciudad, el Intendente Municipal señaló que “en la Ruta 1 hay un controlador privado para evitar que gente ingrese por ese sector a la ciudad, pero igual hay muchos habitantes que incumplen todas las formas; por ejemplo los accesos a la Península, donde han cortado alambres de los campos, o han hecho huella trasgrediendo todas las normas existentes”

Finalmente dijo que “hace un mes y medio anuncié todo lo que debíamos hacer y apelé al compromiso ciudadano, pero mucho más no tenemos para hacer. Y si en estos meses no han aprendido lo que deben hacer, es muy difícil cuidarlos a cada uno de ellos”.